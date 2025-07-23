Kış Tatili Harcamaları 4 Kat Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Kış Tatili Harcamaları 4 Kat Arttı

23.07.2025 11:20
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Yerli turistlerin kış tatili harcamaları, iki yılda 23 milyar liraya ulaştı; seyahat sayısı da arttı.

Yerli turistlerin kış tatili için yılın ilk çeyreğinde yaptığı harcamalar, iki yılda yaklaşık 4 katına çıkarak 23 milyar lirayı buldu.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, yerli turistlerin yaz tatilleri yanında kış seyahatlerine ilgisi de artarak sürüyor.

Ara tatil döneminin de içinde bulunduğu ocak-mart dönemi verilerine göre, "gezi, eğlence, tatil" amacıyla 2023'ün söz konusu döneminde 1 milyon 878 bin seyahat yapıldı.

Yerli turistin kış dönemi tatiline artan ilgisiyle birlikte bu sayı 2025'in ilk çeyreğinde yüzde 31,7 artışla 2 milyon 474 bine çıktı.

Söz konusu döneme ilişkin seyahat harcamalarında da yüksek artış görüldü. Buna göre, 2023'ün ilk çeyreğinde 5 milyar 980 milyon 413 bin lira harcama yapılırken, aynı tutar bu yıl için 22 milyar 906 milyon 736 bin lira olarak hesaplandı.

Bu kapsamda seyahat harcamaları, bu yılın ilk çeyreğinde 2023'ün aynı dönemine göre yaklaşık 4 katına çıktı.

Yakınlarını ziyaret edenler 38,7 milyar lira harcadı

Ocak-mart döneminde yakınları ziyaret için yapılan seyahat sayısında da artış görüldü. Bir önceki yıl söz konusu nedenle 6 milyon 643 bin seyahat gerçekleşmişti. Bu sayı, ilk çeyrekte yüzde 35,7 artarak 9 milyon 20 bine ulaştı.

Yakınlarını ziyaret eden yerli turistlerin harcamaları da iki yılda 3 kattan fazla artış gösterdi. Söz konusu amaçla yapılan seyahat harcamaları 2023'te 11 milyar 984 milyon 662 bin lira iken bu yıl 38 milyar 718 milyon 200 bin liraya ulaştı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Turizm, Tatil, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kış Tatili Harcamaları 4 Kat Arttı - Son Dakika

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