Kısa Film Yarışması Başvuru Süresi Uzatıldı

Ekonomi

Sabancı Vakfının toplumsal sorunlara sanat aracılığıyla dikkati çekmek amacıyla 2016'dan bu yana düzenlediği kısa film yarışmasının başvuruları uzatıldı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, bu yıl iklim değişikliğinin sebep olduğu "İklim Göçü" temasıyla düzenlenen yarışmaya başvuru için son tarih 6 Aralık olarak açıklandı.

Sabancı Vakfının toplumsal konuları sanatın gücüyle ve yaratıcı bakış açısıyla bir araya getiren 9. Kısa Film Yarışması'nın başvuru süresi, gördüğü büyük ilgi sebebiyle uzatıldı.

Yarışmaya katılmak isteyen genç yönetmenler, Kısa Film Uzun Etki'nin internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

Yarışmaya başvuracak eserlerin en fazla 5 dakika uzunluğunda olması gerekiyor. Eserler, öncelikle ön jüri tarafından değerlendirilecek ve finale kalan en az 10, en fazla 15 eser arasından jüri son değerlendirmeyi yapacak.

Yarışmaya başvuran eserlerin yönetmen (eser sahibi) ve/veya yapımcısından en az birisinin Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı olması gerekiyor.

Bir kişinin birden fazla eserle başvurabileceği yarışmaya daha önce herhangi bir yerde gösterilmemiş ve ödül almamış eserler kabul edilecek.

Eser sahiplerinin bugüne kadar çekmiş olduğu herhangi bir uzun metraj filmi bulunmaması gerekiyor.

"İklim Göçü" temasına en uygun şekilde eserini hazırlayan, kriterlere uyan, akılda kalıcı ve yaratıcı bulunan kısa filmlerin birincisi 60 bin lira, ikincisi 40 bin lira, üçüncüsü 25 bin liranın sahibi olacak. Sosyal Etki Ödülü ise 25 bin lirayla ödüllendirilecek.