Kısa Vadeli Dış Borç %1,1 Arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Temmuz ayı Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri'ni paylaştı. Buna göre, Türkiye'nin Kısa Vadeli Dış Borç (KVDB) stoku, bir önceki aya göre yüzde 1,1 oranında artarak 2025 Temmuz ayı itibarıyla 170,9 milyar ABD doları oldu.

Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış borçları gösteren kalan vadeye göre KVDB stoku, 223,3 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Bankalar kaynaklı KVDB stoku, bir önceki aya göre yüzde 1,3 oranında artarak 74,4 milyar ABD doları olurken, Merkez Bankası kaynaklı yükümlülükler yüzde 1,6 oranında azalarak 28,9 milyar ABD doları oldu.

Yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, bir önceki aya göre yüzde 3,5 oranında azalarak 9,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Yurt dışı yerleşik bankaların yurt içindeki mevduatı yüzde 2,0 oranında azalışla 19,5 milyar ABD doları oldu. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 0,2 oranında azalışla 20,9 milyar ABD doları olurken, TL cinsinden mevduatları yüzde 7,8 oranında artarak 24,2 milyar ABD doları oldu.

Diğer sektörler kaynaklı KVDB stoku, bir önceki aya göre yüzde 2,1 oranında artarak 67,7 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari krediler yüzde 1,7 oranında artarak 62,4 milyar olurken, nakit krediler kaynaklı yükümlülükler yüzde 6,6 artarak 5,3 milyar ABD doları oldu.

Döviz kompozisyonu incelendiğinde, KVDB stokunun yüzde 36'sının ABD doları, yüzde 26'sının euro, yüzde 23'ünün Türk Lirası ve yüzde 15'inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Kalan vadeye göre KVDB stokunda, Temmuz ayı itibarıyla bankalar ve diğer sektörlerin kredi yükümlülükleri yaklaşık 60,0 milyar dolara yükselirken, yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'de yerleşik bankalardaki mevduat stoku ise yaklaşık 65 milyar dolara yükseldi. - İSTANBUL