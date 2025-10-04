Ihlamurun fiyatı altınla yarışıyor - Son Dakika
Ekonomi

Ihlamurun fiyatı altınla yarışıyor

04.10.2025 10:02
Soğuk havaların başlamasıyla birlikte ıhlamura olan ilgi katlanarak artarken ağaçtan toplama zorlukları ve işçilik maliyetleri nedeniyle hasadın azalması sonucu kilogramı 5 bin lirayı buldu.

Öksürük, soğuk algınlığı, grip ve nezle gibi hastalıklara karşı doğal koruyucu etkisiyle bilinen ıhlamur, kış aylarının en çok tüketilen çaylardan biri. Soğuk havaların vazgeçilmezlerinden olan ıhlamur, son günlerde yüksek fiyatıyla cep yakıyor.

KİLOSU 5 BİN TL'Yİ BULDU

Şifalı bitkiler arasında en çok tercih edilen ıhlamurun kilosu, ağaçtan toplama zorlukları ve işçilik maliyetleri nedeniyle hasadın azalması sonucu 5 bin lirayı buldu. Aktarlarda 10 gramı 50 TL'den satılan ıhlamurun kilosu ise 5 bin lira satılıyor. Aktarlar, fiyatı yüksek olması nedeniyle ıhlamurları kapalı kavanozlarda ve özel dolaplarda saklamaya başladı.

Kışın vazgeçilmezi ıhlamurun fiyatı cep yakıyor

"DÖKÜLMESİN DİYE TEZGAHA BİLE KOYMUYORUZ"

Fiyatı giderek artan ıhlamurun ziyan olmaması için tezgaha bile koymadıklarını belirten Sedat Akbayram, "Ben 16-17 yıldır bu işi yapıyorum. Ihlamur her yıl diğer bitkilere göre daha pahalı oluyordu, ancak bu defa alışılmışın dışında kilosu kat kat daha fazla olmaya başladı. Örneğin, bu sene ıhlamuru 5 bin TL'den satıyoruz. Yani 100 gramını 500 TL'den, 10 gramını 50 TL'den satıyoruz. Bu yüzden, tezgaha bile koymuyoruz dökülmesin diye. Düşünün, ıhlamuru bu şekilde zor şartlarda satıyoruz. İnsanların da tepkisi haklı olarak çok ağır oluyor. 100 gram ıhlamuru 500 TL'ye alınca ister istemez zorlarına gidiyor. Pahalı olduğunu söylediğimizde şaşırıyorlar. Hatta kimisi satın almaktan vazgeçiyor. Bazıları ise alınca fiyatından ötürü bize sitem ediyor" dedi.

Kışın vazgeçilmezi ıhlamurun fiyatı cep yakıyor

"ESKİDEN YARIM KİLO ALIRLARDI ŞİMDİ 50 GRAM"

Ihlamurun fiyatında artış olsa da vatandaşların ilgi odağı olduğunu söyleyen Akbayram, "Ihlamur bağışıklık sistemini güçlendirir, vücut direncini artırır, kış hastalıklarından korur ve vücut ısısını yükseltir. Bunun gibi daha birçok faydası vardır. Tabii yapraklı ıhlamur da var. O biraz daha uygun fiyatlıdır. Biz onu 2 bin 500-3 bin TL'den satıyoruz. Fiyatı daha uygun olduğu için ona daha çok talep gösteriyorlar. Fiyat ne kadar yükselirse yükselsin insanlar yine almak zorunda kalıyor. Ancak aldıkları miktarı düşürüyorlar. Eskiden yarım kilo alıyorlardı, şimdi ise 50 gram veya 100 gram şeklinde alıyorlar. Yine de almaya devam ediyorlar" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Gündem, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
