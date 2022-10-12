Kit'lerde Taşeron İşçileri Kadroya Alma Yolu Açıldı

Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nde (KİT), 4 Aralık 2017 itibarıyla 2 yıl kesintisiz çalışan ve hala çalışmaya devam eden taşeron işçilerin yapılacak sınavda başarılı olma şartıyla kadroya alınmasının yolu açıldı.

KİT ve bağlı ortaklıklarının 2023 yılında uygulayacakları istihdam, ihale, bütçe ve finansman, strateji, denetim ve diğer idari konularda esasları içeren "Genel Yatırım ve İstihdam Programı"na ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı.

Karar göre, KİT'ler 2023 yılında 2022 yılında ayrılan personelin en fazla yüzde 75'i oranında açıktan veya naklen atama yapabilecekler. Bu kararla KİT'lerde 4 Aralık 2017 itibarıyla 2 yıl kesintisiz çalışan ve hala çalışmaya devam eden taşeron işçilerin yapılacak sınavda başarılı olma şartıyla kadroya alınmasının yolunu açtı. Bu oran, teşebbüs içi personel nakli suretiyle ihtiyacın karşılanamaması durumunda geçerli olacak.

Ayrılan personel sayısının yüzde 10'u kadar da özelleştirme uygulamaları nedeniyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirilen nakle tabi personelden atama yapılabilecek. Sivil havacılık sektöründe faaliyet gösteren teşebbüsler dışında kurumlar emekli yeni personel çalıştıramayacak.

AR-GER PERSONELİ ALIMINDA GENEL SINIRLAMAYA TABİ OLUNMAYACAK

Öte yandan, yeni üretim tesisi kuran, devir alan, mal ve hizmet üretimini artıran teşebbüsler, özel nitelikli personel, Ar-Ge personeli gibi alımlarda genel sınırlamaya tabi olmadan, 2022 yılında ayrılan personelin yüzde 50'si kadar yeni personel alımı yapabilecek.

KİT'LER HİZMET ALIM İHALESİ BAŞLATABİLECEK

Karar uyarınca, KİT'ler, kamu ihale mevzuatında tanımı yapılan hizmetler için 2023 yılını kapsayan hizmet alım ihalesi sürecini başlatabilecek. Kamu teşebbüsleri, program kapsamında maliyetin düşürülmesi amacıyla işletme bütçelerini 2023-2025 dönemini kapsayacak şekilde düzenleyerek hizmet alımına çıkabilecek.

Kamu teşebbüslerinin yeni üretim tesisi işletme birimi kurulması veya devir alınması, kamu mal ve hizmet üretiminde artış nedeniyle ilave hizmet alımı gerekmesi halinde belirlenen hizmet alım tavanında yüzde 25 artış için yönetim kurulu, bu oranın üzerinde artış için ise ilgili bakanlık ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) yetkili olacak.

İŞLETME BÜTÇELERİ YILSONUNA KADAR HAZIRLANACAK

KİT'ler 2023 yılı işletme bütçelerini 31 Aralık'a kadar program dahilinde hazırlayarak ÖİB'e gönderecekler. Teşebbüsler, ürettikleri mal ve hizmetlerin fiyat ve tarifelerini belirlemekte serbest olacaklar. Fiyatlar ekonomik programda yer alan ilke ve politikalar, programdaki mali hedefler ve ilgili teşebbüsün finansman ihtiyacı dikkate alınarak belirlenecek.

KİT'ler, kamu ve özel sektör ayrımı yapmaksızın borçlarını zamanında ödemek ve temettü dahil tüm alacaklarının tahsilatında gerekli işlemleri zamanında tesis ettirmek zorunda olacak.

Kararla belirlenen hükümlerin uygulanması amacıyla izlenecek esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılacak tebliğlerle belirlenecek.