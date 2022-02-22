Kızılay'dan Hatay'da muz hasadı - Son Dakika
Üye Girişi

Kızılay'dan Hatay'da muz hasadı

22.02.2022 15:16
Kızılay'dan Hatay'da muz hasadı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan geçici koruma altındaki yabancı misafirler ve Türk vatandaşlarının meslek edinmeleri ve kendi geçimlerini sağlayacak düzeye gelmeleri için oluşturulan seralarda "Hasat Şenliği" yapıldı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan geçici koruma altındaki yabancı misafirler ve Türk vatandaşlarının meslek edinmeleri ve kendi geçimlerini sağlayacak düzeye gelmeleri için oluşturulan seralarda "Hasat Şenliği" yapıldı.

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, hasat şenliğinde yaptığı konuşmada, muz ve çilek seralarından elde edilen ürünlerin bölgedeki yetimhanelerde dağıtılacağını belirtti. Kınık, "Muz seralarımız Reyhanlı Belediyemizin bize tahsis etmiş olduğu bugün itibariyle yaklaşık 20 dönüm kadar ama 30 dönüme kadar da çıkabilecek bir alan var. Burada faydalanıcılarımıza meslek eğitimi verdik. Hem muz yetiştiriciliği öğrettik hem tarımı hayvancılığı öğrettik. Kümesimiz var ahırımız var ve burada Reyhanlı'daki bu çiftliğimizde bin 300 kişi sertifikalarını aldı ve kendi seralarında kurabilecek ya da halihazırdaki seralarda ya da çiftliklerde bu üretimleri kendi başlarına yapabilecek yetkinliğe geldiler" dedi.

Kızılay olarak açtıkları 19 toplum merkezinde şu ana kadar yürütmüş oldukları çok boyutlu programdan 1 milyon 900 bin faydalanıcının istifade ettiğini söyleyen Kınık, "Yaklaşık 300 milyon bütçeyle uygulamış olduğumuz programlarda, sosyoekonomik güçlendirme programlarından yaklaşık 110 bin insan faydalandı, 526 bin insan sosyoekonomik uyum temelli programlarımıza iştirak etti. 300 bini aşkın bebek çocuk koruma ve gençlik programlarımızdan istifade ettiler. 700 bini aşkın insan psiko-sosyal rehabilitasyon programlarımızdan istifade ettiler" diye konuştu.

2022 yılını bir dayanışma yılı olarak ilan ettiklerini söyleyen Kınık, "Kızılay olarak üreterek ihtiyacımızı giderdik. Çalışarak ihtiyacımızı gidermek en fazla sürdürülebilir olan yardım modeli. Karşılıksız yardımın yanı sıra bu modeli de özellikle ihtiyaç sahibi olan coğrafyalarda bölgelerde ve topluluklarda insanlarımıza devam edeceğiz" diye konuştu. - HATAY

Kızılay'dan Hatay'da muz hasadı
Kızılay'dan Hatay'da muz hasadı
Kızılay'dan Hatay'da muz hasadı
Kızılay'dan Hatay'da muz hasadı
Kızılay'dan Hatay'da muz hasadı
Kızılay'dan Hatay'da muz hasadı

YORUMLAR
500
TÜRK KIZILAY'DAN İDLİB'E OKSİJEN DOLUM TESİSİ TÜRK KIZILAY'DAN İDLİB'E OKSİJEN DOLUM TESİSİ Biriktirdiği harçlıklarını bağışladı Biriktirdiği harçlıklarını bağışladı

Kızılay, Hatay, Hasat, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kızılay'dan Hatay'da muz hasadı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
15:11 Ziynet Sali tanınmayacak halde! Yüzündeki değişimin sebebi estetik mi, filtre mi?
15:08 Kemal Kılıçdaroğlu: Savaş çıkarsa en büyük zararı Türkiye görecek
15:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan olası bir savaş durumu için: Tedbirlerimizi alıyoruz
14:48 Bu kadarı da pes! Karısı ve oğlunun en yakın arkadaşını yatak odalarında cinsel ilişkiye girerken bastı
14:45 Rusya'nın Almanya ile gerçekleştirdiği Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesi askıya alındı
14:40 Casusluk ve kadın avukata silahlı saldırı ile suçlanan Davut Yılmaz gözaltına alındı!
14:22 Halil Dervişoğlu eleştiri yağmuruna tutuldu! Göztepe maçındaki görüntülerini taraftarlar eleştiriyor
14:14 Merve Boluğur'dan evlilik açıklaması: Tutku şart
14:08 16 yaşındaki Sıla'nın katili akıl hastanesinde! Yargılanması hastaneden verilecek rapora bağlı
14:06 Rusya'dan hem nalına hem mıhına: Diplomasiye açığız! Donetsk ve Lugansk'ta görevlendirilecek büyükelçileri yakında atayacağız!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 15:27:56. #1.12#
SON DAKİKA: Kızılay'dan Hatay'da muz hasadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement