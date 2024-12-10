Kızılcahamam\'da Yüksek Gerilim Trafo Merkezi hizmete alındı

Ekonomi

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Yüksek Gerilim Trafo Merkezi hizmete alındı.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, yaptığı açıklamada, ilçenin uzun yıllardır yaşadığı elektrik kesintisi sorununu ortadan kaldıracak Yüksek Gerilim Trafo Merkezinin hizmete başladığını belirtti.

Projenin, ilçedeki yaşam kalitesinin artması adına çok önemli olduğunu vurgulayan Acar, "Bu büyük yatırımı ilçemize kazandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar'a şükranlarımı arz ediyorum. Ayrıca, yapımı sürecinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.