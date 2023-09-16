Kızılcık üretiminin düşmesiyle fiyatlar yükseldi - Son Dakika

Kızılcık üretiminin düşmesiyle fiyatlar yükseldi

Kızılcık üretiminin düşmesiyle fiyatlar yükseldi
Son Güncelleme: 16.09.2023 12:39

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde kızılcık üretiminin yarı yarıya düşmesi üzerine fiyatlar 50 TL'ye kadar yükseldi. Üretici İsmail Altınok, kırağın neden olduğu zarar sebebiyle üretimin yüzde 60 düştüğünü belirtti.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde ekşi tarhananın hammaddesi olan kızılcık üretiminin yarı yarıya düşmesi üzerine fiyatlar 50 TL'ye kadar yükseldi.

Kızılcık üreticisi İsmail Altınok, Mayıs ayında üç gün arka arkaya yağan kırağı yüzünden kızılcık ağaçlarının zarar gördüğünü ve üretimde yüzde 60'lara varan düşüş yaşandığını söyledi.

Altınok," Geçen yıl 1 ton ürün aldığım kızılcık ağaçlarından bu yıl 350-400 kilogram ürün elde ettim. Üretimin yarıdan fazla düşmesi sonucu kızılcık fiyatları 40-50 TL'ye arasında değişiyor yansıdı" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Hisarcık, Kütahya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kızılcık üretiminin düşmesiyle fiyatlar yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kızılcık üretiminin düşmesiyle fiyatlar yükseldi - Son Dakika
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