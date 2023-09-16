Kızılcık üretiminin düşmesiyle fiyatlar yükseldi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde ekşi tarhananın hammaddesi olan kızılcık üretiminin yarı yarıya düşmesi üzerine fiyatlar 50 TL'ye kadar yükseldi.
Kızılcık üreticisi İsmail Altınok, Mayıs ayında üç gün arka arkaya yağan kırağı yüzünden kızılcık ağaçlarının zarar gördüğünü ve üretimde yüzde 60'lara varan düşüş yaşandığını söyledi.
Altınok," Geçen yıl 1 ton ürün aldığım kızılcık ağaçlarından bu yıl 350-400 kilogram ürün elde ettim. Üretimin yarıdan fazla düşmesi sonucu kızılcık fiyatları 40-50 TL'ye arasında değişiyor yansıdı" dedi. - KÜTAHYA
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