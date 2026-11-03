Kızılinler bal kabağı tescillendi, Eskişehir\'de 15 tescilli coğrafi işaret bulunuyor

Eskişehir'in "Kızılinler bal kabağı" Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) coğrafi işaret olarak tescillendi.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Eskişehir Ticaret Borsası'nda (ETB) düzenlenen Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Takdim Töreni'nde yaptığı konuşmada, coğrafi işaretin bir ürünü kayıt altına almaktan öte ürünün yetiştiği toprağı, iklimin sırrını, ustasının emeğini ve yıllar içinde kazandığı itibarı korumak olduğunu söyledi.

Coğrafi işaretin taklitlere karşı bir kalkan olduğunu, tüketiciye güven verdiğini, üreticiye ise hak ettiği değeri kazandırdığını ve bu değeri koruduğunu belirten Yılmaz, "Artık başka bir yerin kabağı 'Kızılinler' diye, başka bir yerin sucuğu 'Sivrihisar' diye satılamayacaktır. Çünkü bu isimler, bu toprağın ve bu ellerin malıdır ve bunlar tescillenmiş oluyor." dedi.

Yılmaz, tescilin bir son değil, bir başlangıç olduğunu dile getirerek, "Asıl başarı üreticimizin kazancında, esnafımızın iş hacminde, ilçelerimizin kalkınmasında ve şehrimizin marka değerindedir. Bugün Eskişehir'imizin 15 tescilli coğrafi işareti bulunmaktadır. Ayrıca 5 ürünümüzün başvuru süreci de devam etmektedir." diye konuştu.

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez de Türkiye'de 13 bin 700 bitki türünün bulunduğunu, bunlardan 3 bin 700'ünün endemik olduğunu belirtti.

Bu sayının Eskişehir'de 221 olduğunu ifade eden Dönmez, şunları söyledi:

"Bir kısmı da bugün burada bal kabağı örneğinde olduğu gibi insanlarımızın tükettiği nadir ürünlere de ev sahipliği yapıyoruz. Bu tescil işleminde emeği geçen başta Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Oğuz olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Eskişehir bugüne kadar daha çok böyle sınai teknolojik ürünleriyle ilgili hususlarda karşımıza çıkıyor. 'Eskişehir hep ilklerin şehri' diyoruz ama bugün farklı bir alanda, bir ilki birlikte yaşamış olacağız."

"Avrupa'da en fazla tescile sahip olan ülkeyiz"

TÜRKPATENT Başkanı Muhammed Zeki Durak da Türkiye'nin coğrafi işaret bakımından çok zengin bir ülke olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin coğrafi işaret sayısı bakımından dünyada ikinci sırada yer aldığına dikkati çeken Durak, şunları ifade etti:

"1912 tescille Çin'den sonra en fazla coğrafi tescile sahip olan ülkeyiz. Avrupa'da en fazla tescile sahip olan ülkeyiz. Yine biz bu ürünlerimizi sadece coğrafi tescil olarak görmüyoruz. Bunların Avrupa'da tescil süreçlerini de takip ediyoruz. 46 tane de Avrupa Birliği tescilli ürünümüz var. Yine Avrupa Birliği'ndeki tescilli coğrafi işaret sayısında dünyada üçüncü sıradayız, Avrupa Birliği dışında olan ülkelere baktığımızda. Şimdi bu aslında neyimizi gösteriyor, zenginliğimizi. Bu zenginliğimizi biz daha fazla tanıtmalıyız, daha fazla ekonomik değere dönüştürmeliyiz."

Durak, Türkiye'nin patent başvurularında da dünyada 194 ülke arasında onuncu sırada olduğunu belirterek, "Marka başvurularında dünyada altınca sıradayız. Tasarım başvurularında dünyada üçüncü sıradayız. Bu ülkemiz olarak ne kadar güçlü bir potansiyele sahip olduğumuzu gösteriyor. Tabii ki bu çalışmaların devamıyla bizim hedeflerimiz ülkemizde özellikle daha katma değerli üretmek, ihracatımıza yönelik daha nitelikli ürünler üreterek bu konuda daha fazla ülkemize bir gelir sağlamamız." dedi.

Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler de coğrafi işaret olarak tescillenen ürünleri ticarileştirebilme yönteminin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

ETB Başkanı Ahmet Oğuz, aromasıyla ve kalitesiyle fark yaratan Kızılinler bal kabağının hak ettiği küresel vizyona kavuşmasının gururunu yaşadıklarını belirterek, borsalarının öncülüğünde yürütülen bu sürecin çiftçilerin emeğine vurulan mühür, toprağın bereketine atılmış en güçlü imza olduğunu??????? kaydetti.

Konuşmaların ardından belge takdim edildi ve kentin tescilli coğrafi işaretlerinin tanıtıldığı sergi gezildi.

Programa, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, bazı kurum müdürleri ve ilgililer katıldı.