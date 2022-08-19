Bakan Varank'tan, Kızılkaya Belediyesinin,'Kızılkaya'nın Siyah Altını Çörek Otu Eleme ve Sıkma Projesi'ne övgü - Son Dakika
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Bakan Varank'tan, Kızılkaya Belediyesinin,'Kızılkaya'nın Siyah Altını Çörek Otu Eleme ve Sıkma Projesi'ne övgü

19.08.2022 10:33
Bakan Varank'tan, Kızılkaya Belediyesinin,'Kızılkaya'nın Siyah Altını Çörek Otu Eleme ve Sıkma Projesi'ne övgü

Kızılkaya Belediye Başkanı İlkay Güngör, 'Kızılkaya'nın Siyah Altını Çörek Otu Eleme ve Sıkma Projesini', Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın çok beğendiğini ve katma değer üretecek bir çalışma olduğunu belirttiğini söyledi.

Kızılkaya Belediye Başkanı İlkay Güngör, 'Kızılkaya'nın Siyah Altını Çörek Otu Eleme ve Sıkma Projesini', Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın çok beğendiğini ve katma değer üretecek bir çalışma olduğunu belirttiğini söyledi.

Burdur İl Özel İdare Toplantı Salonu'nda düzenlenen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Projeleri İmza ve Coğrafi İşaret Tescil Belgeleri Teslim Töreni'ne katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank, Kızılkaya Belediyesinin Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı ile ortak yürüttüğü, 'Kızılkaya'nın Siyah Altını Çörek Otu Eleme ve Sıkma Projesini' çok beğendiğini ve katma değer üretecek bir proje olduğunu belirtti.

"Çiftçilerimizin yüzünü güldürecek"

Projelerinin beğenilmesinde memnuniyet duyduğunu dile getiren Kızılkaya Belediye Başkanı İlkay Güngör, "Bakanımız yapmış olduğumuz projenin tüm Türkiye' ye örnek, katma değeri yüksek bir proje olduğunu belirterek bizleri bir kere daha gururlandırdı. Kısa bir süre sonra kurulacak olan tesisimizle birlikte Kızılkaya'mızın verimli topraklarında yetişen çörek otu çiftçilerimizin yüzünü güldürecek. Çörek otu piyasasında beldemiz ülkemizde önemli bir yere sahip olacaktır. Projede emeği olan herkese ayrı ayrı teşekkür ederim" dedi. - BURDUR

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Kaynak: İHA

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Mustafa Varank, Kızılkaya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Varank'tan, Kızılkaya Belediyesinin,'Kızılkaya'nın Siyah Altını Çörek Otu Eleme ve Sıkma Projesi'ne övgü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Varank'tan, Kızılkaya Belediyesinin,'Kızılkaya'nın Siyah Altını Çörek Otu Eleme ve Sıkma Projesi'ne övgü - Son Dakika
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