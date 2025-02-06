Kur Korumalı Mevduat hesaplarında bir ilk - Son Dakika
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Ekonomi

Kur Korumalı Mevduat hesaplarında bir ilk

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Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesapları geçen hafta 25 milyar 251 milyon lira azalarak ilk kez 996 milyar 190 milyon liraya düştü. Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi ise 162 milyar 931 milyon lira artarak 16 trilyon 367 milyar 179 milyon liraya yükseldi. Tüketici kredileri 2 trilyon 63 milyar lira oldu, takipteki alacaklar ise 314 milyar 726 milyon liraya çıktı.

06.02.2025 15:17
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Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 25 milyar 251 milyon lira azalarak ilk kez 996 milyar 190 milyon liraya düştü.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 31 Ocak haftasında 162 milyar 931 milyon lira artarak 16 trilyon 204 milyar 249 milyon liradan, 16 trilyon 367 milyar 179 milyon liraya çıktı. Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 337 milyar 24 milyon lira azalarak 19 trilyon 48 milyar 105 milyon liraya indi.

TÜKETİCİ KREDİLERİNİN TUTARI 2 TRİLYON 63 MİLYAR LİRA OLDU

Tüketici kredilerinin tutarı, 31 Ocak itibarıyla 25 milyar 85 milyon lira artarak 2 trilyon 62 milyar 695 milyon liraya çıktı. Söz konusu tutarın 523 milyar 539 milyon lirası konut, 71 milyar 219 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 467 milyar 937 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 17 milyar 772 milyon lira artarak 2 trilyon 298 milyar 851 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 4,1 artışla 1 trilyon 908 milyar 746 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 657 milyar 358 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 251 milyar 388 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 31 Ocak itibarıyla önceki haftaya göre 9 milyar 828 milyon lira artışla 314 milyar 726 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 233 milyar 34 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 6 milyar 668 milyon lira artarak 3 trilyon 589 milyar 816 milyon lira oldu. KKM bakiyesi ise geçen hafta yüzde 2,5 ve 25 milyar 251 milyon liralık azalışla 996 milyar 190 milyon liraya düştü. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 5,23'ü oldu.

Kur Korumalı Mevduat hesaplarında bir ilk
Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Kur Korumalı Mevduat hesaplarında bir ilk - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Alper Çelik:
    KKM yi kurtuluş gibi gösteren soytarılar nerede 15 1 Yanıtla
  • nuri yildiz:
    Doları düşürün daha da azalacaktır..ihracat yapan kişiler Türkiyede yüzde 20 enfazla..Diğer yüzde 80 dolar ile işi yok..Yakıt dolar üzerine değil mi..Düşerse ihracattan daha çok yakıttan dolayı dışarıya az dolar gider . Yakıtta vergi kaçılamaz bu yüzden daha çok devlet kasasına para girer....Piyasa rahat bir nefes alır.. 0 1 Yanıtla
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