KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Denizli'de - Son Dakika
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Ekonomi

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Denizli'de

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Denizli\'de

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Denizli Genç İş İnsanları Derneği heyetini kabul ederek, görüşme gerçekleştirdi. Tatar, görüşmede Denizli'nin ticaret ve kültür şehri olduğunu vurgulayarak, ilişkilerin güçlenmesi için çalışmaların önemini dile getirdi.

06.09.2024 14:57
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DENİZLİ (İHA) – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Denizli Genç İş İnsanları Derneği (DEGİAD) heyetini kabul ederek, görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli bölgelerinden olan Denizli'nin ticaret ve kültür şehri olduğunu söyledi. Karşılıklı temasların ve ilişkilerin günümüzün verdiği imkanlarla daha da güçlenmesi için hava yolu ile ulaşım gibi çalışmaların önemini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Denizli'den ülkemizde eğitim göre öğrencilerin yanı sıra Denizli'de bulunan Kıbrıs gazilerine değinerek, Doğu Akdeniz'de KKTC'nin yükselen statüsü ile Kıbrıs Türk halkının refahını artırabilmenin en büyük temennileri olduğunu kaydetti.

Uluslararası tanınırlık ve kabul görme, ambargoların hafifletilmesi, bağımsız bir Türk devleti olarak Anavatan Türkiye ile ilişkilerin daha da güçlendirilmesi için çalışmaya devam ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, gençlerin milli değerlerle geleceğe taşıyabilmeyi amaçladıklarını söyledi. "Gençlerden oluşan bir ekip olarak sizlerin bize verdiği destek çok anlamlıdır ve bize güç vermektedir" diyen Cumhurbaşkanı Tatar, tüm Denizli iş insanlarına selamlarını iletti.

Denizli Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Kemal Sözkesen ise KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ı ziyaret etmekten dolayı duydukları memnuniyeti ifade ederek, derneğin çalışmaları hakkında bilgi aktardı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Denizli'de - Son Dakika

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