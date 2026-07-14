KKTC Ekonomi Bakanı AOSB'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
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KKTC Ekonomi Bakanı AOSB'yi Ziyaret Etti

KKTC Ekonomi Bakanı AOSB\'yi Ziyaret Etti
14.07.2026 15:20
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Olgun Amcaoğlu ve heyeti, Adana AOSB'de sanayi ve ticaret iş birliğini değerlendirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ve beraberindeki heyet, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde (AOSB) incelemelerde bulundu.

AOSB Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleşen ziyarette; Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü ev sahipliğinde Yönetim Kurulu üyeleri de hazır bulundu. Görüşmede, AOSB'nin sanayi altyapısı, üretim kapasitesi, yatırım imkanları ve bölgenin ekonomik gelişimine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. İki ülke arasındaki sanayi ve ticaret alanındaki iş birliği imkanları da ele alınırken, karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımının önemine dikkat çekildi.

Program kapsamında Bakan Amcaoğlu ve beraberindekiler, Bölge Müdürlüğü binasındaki SCADA ve güvenlik kameraları merkezlerini de ziyaret etti. Heyete, AOSB'nin enerji altyapısının dijital olarak yönetildiği SCADA sistemi ile bölge güvenliğinin etkin şekilde takip edildiği güvenlik kameraları merkezi hakkında detaylı bilgi verildi. İncelemelerde, bölgede hayata geçirilen teknolojik altyapı ve dijital yönetim uygulamaları hakkında sunum gerçekleştirildi.

AOSB yönetimi, ziyaretin Türkiye ile KKTC arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğinin geliştirilmesine katkı sağlaması temennisinde bulunarak, Bakan Olgun Amcaoğlu ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti. - ADANA

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Kıbrıs, Adana, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KKTC Ekonomi Bakanı AOSB'yi Ziyaret Etti - Son Dakika

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