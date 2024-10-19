KKTC Konsolosu MTOSB\'yi Ziyaret Etti

Ekonomi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Mersin Konsolosu Özgür Ezel, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'ni (MTOSB) gezerek bölge hakkında bilgi aldı.

KKTC Mersin Konsolosu Ezel, Turizm Koordinatörü Kazım Türkan ile MTOSB'yi ziyaret etti. Bölge Müdürlüğü, Model Fabrika ve Yenilik Merkezi ve MTOSB Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni gezerek öğrenciler ile bir araya gelen Ezel, MTOSB Başkanı Sabri Tekli'den Model Fabrika ve okulun eğitim sistemi ile ilgili bilgi aldı.

"Sanayicilerimiz KKTC'ye yatırım yapmaya sıcak bakıyor"

MTOSB Başkanı Tekli, Mersin'in sanayi gücünü her zaman üst seviyelerde tutmayı amaçladıklarını ve bunun yanında da eğitime büyük bir önem verdiklerini söyledi. Üreten ve eğiten bir yapıya sahip olduklarını dile getiren Tekli, "Ülkemizin geleceği açısından eğitime büyük önem veriyoruz" dedi.

KKTC'de geçen aylarda bir dizi ziyarette bulunduklarını hatırlatan Tekli, "KKTC'ye yaptığımız ziyaret esnasında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Maliye Bakanı Özdemir Berova ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunduk. Önümüzdeki günlerde bir mevzuat güncellenmesi bekleniyor. Akabinde Güvercinlik bölgesinde 100 hektar alanda organize sanayi bölgesi yatırımı için tekrar görüşmelerimiz olacak. Tabii bu görüşmeler sonrasında çıkacak sonucun her iki devletin mevzuatlarına uygun olması gerekiyor. Sanayi Bakanlığımızın izin vermesi durumunda sanayicilerimiz KKTC'ye yatırım yapmaya sıcak bakıyor" diye konuştu.

Ziyarete, MTOSB Başkanı Tekli'nin yanı sıra MTOSB Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan Yıldırım, Mehmet Orğun, Bölge Müdür Yardımcıları Pınar Özal Kanık ve Hasan Çay da katıldı. - MERSİN