KKTC Konsolosu MTOSB'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

KKTC Konsolosu MTOSB'yi Ziyaret Etti

KKTC Konsolosu MTOSB\'yi Ziyaret Etti

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mersin Konsolosu Ezel, MTOSB'de sanayi ve eğitim hakkında bilgi aldı.

19.10.2024 11:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Mersin Konsolosu Özgür Ezel, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'ni (MTOSB) gezerek bölge hakkında bilgi aldı.

KKTC Mersin Konsolosu Ezel, Turizm Koordinatörü Kazım Türkan ile MTOSB'yi ziyaret etti. Bölge Müdürlüğü, Model Fabrika ve Yenilik Merkezi ve MTOSB Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni gezerek öğrenciler ile bir araya gelen Ezel, MTOSB Başkanı Sabri Tekli'den Model Fabrika ve okulun eğitim sistemi ile ilgili bilgi aldı.

"Sanayicilerimiz KKTC'ye yatırım yapmaya sıcak bakıyor"

MTOSB Başkanı Tekli, Mersin'in sanayi gücünü her zaman üst seviyelerde tutmayı amaçladıklarını ve bunun yanında da eğitime büyük bir önem verdiklerini söyledi. Üreten ve eğiten bir yapıya sahip olduklarını dile getiren Tekli, "Ülkemizin geleceği açısından eğitime büyük önem veriyoruz" dedi.

KKTC'de geçen aylarda bir dizi ziyarette bulunduklarını hatırlatan Tekli, "KKTC'ye yaptığımız ziyaret esnasında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Maliye Bakanı Özdemir Berova ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunduk. Önümüzdeki günlerde bir mevzuat güncellenmesi bekleniyor. Akabinde Güvercinlik bölgesinde 100 hektar alanda organize sanayi bölgesi yatırımı için tekrar görüşmelerimiz olacak. Tabii bu görüşmeler sonrasında çıkacak sonucun her iki devletin mevzuatlarına uygun olması gerekiyor. Sanayi Bakanlığımızın izin vermesi durumunda sanayicilerimiz KKTC'ye yatırım yapmaya sıcak bakıyor" diye konuştu.

Ziyarete, MTOSB Başkanı Tekli'nin yanı sıra MTOSB Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan Yıldırım, Mehmet Orğun, Bölge Müdür Yardımcıları Pınar Özal Kanık ve Hasan Çay da katıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Yerel Haberler, Dış Politika, Ekonomi, Tarsus, mersin, Eğitim, Kıbrıs, Ezel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KKTC Konsolosu MTOSB'yi Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:16 Terör operasyonu nedeniyle 2 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi Terör operasyonu nedeniyle 2 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi
01:14 AK Partili Başkan, Beşiktaşlı yöneticiye küfür etti iddiası: Tekmeler yumruklar havada uçuştu AK Partili Başkan, Beşiktaşlı yöneticiye küfür etti iddiası: Tekmeler yumruklar havada uçuştu
00:29 İsrail, Sinvar’ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti İsrail, Sinvar'ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti
23:28 Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu
23:04 Özgür Özel ’Alnını karışlarız’ demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP’li istifa etti Özgür Özel 'Alnını karışlarız' demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP'li istifa etti
10:48 Barcelona Lewandowski’nin transferinde dolandırıldı Barcelona Lewandowski'nin transferinde dolandırıldı
10:28 Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında
10:24 Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin’e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin'e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz?
10:16 Fatura cezaları katlanarak artacak Fatura cezaları katlanarak artacak
10:03 Bu hafta en çok altın kazandırdı Bu hafta en çok altın kazandırdı
10:02 Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor
09:58 Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi. Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi.
09:54 Hizbullah’ın kamikaze İHA’sı Netanyahu’nun evini hedef aldı Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı
09:51 Real Madrid’in eski yıldızına şok Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı Real Madrid'in eski yıldızına şok! Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı
09:37 Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2024 08:58:22. #1.12#
SON DAKİKA: KKTC Konsolosu MTOSB'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.