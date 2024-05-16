KKTC Maliye Bakanı Berova, ATO Başkanı Baran\'ı ziyaret etti

Ekonomi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Maliye Bakanı Özdemir Berova ve beraberindeki heyet, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre Baran, Bakan Berova ve KKTC heyetini ATO'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Baran, KKTC'nin Türkiye için "vatan" anlamına geldiğini ve ülkeye uygulanan ekonomik izolasyon nedeniyle yaşanan sıkıntıları yakından takip ettiklerini belirtti.

KKTC'nin ihracatını geliştirmek için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını bildiren Baran, "Dün gibi bugün ve yarın da her zaman üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız." değerlendirmesini yaptı.

???????Berova da KKTC ve Türkiye'nin bir milletin ayrılmaz iki parçası olduklarına, KKTC ekonomisini geliştirmek ve büyütmek için çalıştıklarına dikkati çekti.