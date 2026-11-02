KKYDP 2006-2026'da 113,9 milyar TL hibe vererek 131 bin 154 kişiye istihdam sağladı - Son Dakika
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KKYDP 2006-2026'da 113,9 milyar TL hibe vererek 131 bin 154 kişiye istihdam sağladı

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KKYDP kapsamında 2006-2026 döneminde 113,9 milyar lira hibe verilerek 181,4 milyar liralık yatırım faaliyete geçirildi ve 131 bin 154 kişiye istihdam sağlandı. IPARD'da Ağustos 2026 itibarıyla 2,4 milyar avro hibe, 26 bin 965 tamamlanan proje ve 107 bin 77 kişilik istihdam bulunuyor.

Kırsalda yürütülen kalkınma programları, bu bölgelere yatırım yapılmasını sağlayarak istihdam artışını desteklerken, yaşam kalitesinin artırılmasına ve nüfusun kırsalda tutundurulmasına katkıda bulunuyor.

AA muhabirinin, 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi ve Ortak Tarım Politikası çerçevesinde, tarım ve kırsal kalkınma programlarının daha etkin uygulanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Kırsal kalkınmanın desteklenmesi amacıyla Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi (KKYDP) ve IPARD programları kapsamında, kırsalda gelir düzeyinin yükselmesi, mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi ve kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi için hibe sağlanıyor. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi çerçevesinde, 2006'dan bu yana gerçek ve tüzel kişilerin bitkisel üretim, hayvancılık ve su ürünleri üretiminin artırılmasına, tarımsal amaçlı örgütler bünyesinde ortak makine parklarının kurulmasına ve akıllı tarım teknolojilerinin kullanımına yönelik yatırımlara destek veriliyor.

Söz konusu programla, 2006-2026 yılları arasında 299 bin 320 makine ve ekipman alımına ve 23 bin 738 tarımsal ekonomik ve tarımsal altyapı yatırım projesine, toplam 113,9 milyar lira hibe verildi. Desteklerle, 181,4 milyar liralık yatırım faaliyete geçirilerek, 131 bin 154 kişiye de istihdam sağlandı.

IPARD Programı'yla 107 bin 77 kişi istihdam edildi

IPARD Programı kapsamında da kırsal alanlarda tarım ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik altyapıların kurulumu ve modernizasyonu ile yenilenebilir enerji kullanımı, kırsal turizm ve zanaatkarlık gibi alanlarda çeşitli projeler destekleniyor.

Programla, kırsal alanda ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve gelişimi, sosyo-ekonomik kalkınmanın gerçekleştirilmesi, istihdamın artırılması ve kırdan kente göçün önlenmesi hedefleniyor.

Bu doğrultuda gerçek ve tüzel kişiler ile üretici örgütlerine yüzde 50-75 oranlarında hibe veriliyor. 2011'de 42 ilde başlayan program, 2024'ten itibaren tüm illerde uygulanıyor.

Program çerçevesinde, Ağustos 2026 itibarıyla toplam hibe miktarı 2,4 milyar avro, tamamlanan toplam proje 26 bin 965, devam eden proje 1345, desteklenen genç yatırımcı 14 bin 640 ve desteklenen kadın yatırımcı da 7 bin 368 oldu. Programla oluşturulan toplam istihdam, 107 bin 77 kişiyi buldu.

Kaynak: AA
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