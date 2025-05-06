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Ekonomi

KOBİ'ler İçin E-Ticaret İhtiyacı

KOBİ\'ler İçin E-Ticaret İhtiyacı

Hisarcıklıoğlu, KOBİ'lerin dijitalleşip e-ticarete uyum sağlamasının rekabet gücü için şart olduğunu vurguladı.

06.05.2025 14:04
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu, KOBİ'lerin rekabet gücünü koruyabilmesi için dijitalleşmeye ayak uydurmasının şart olduğunu belirterek, "e-Ticaret bu dönüşümün en önemli taşıyıcısıdır" dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen 'Türkiye'de E-Ticaretin Görünümü Raporu Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla gerçekleşen programda, Türkiye'de dijitalleşmeyle birlikte e-ticaretin önemine ve ekonomiye katkısına vurgu yapıldı.

Burada konuşan Hisarcıklıoğlu, küresel belirsizliklerin, dalgalanmaların ve çatışmaların gündemin ilk sıralarında olduğu bir dönemde olmalarına rağmen, 2024 yılı ihracat verileri, Türkiye'nin üretim ve girişimcilik kapasitesinin bir kez daha tescillendiği bir tabloyu gösterdiğini dile getirdi. Hisarcıklıoğlu, iş dünyasının özellikle de KOBİ'lerin rekabet gücünü koruyabilmesi için dijitalleşmeye ayak uydurması gerektiğinin altını çizerek, "E-ticaret, bu dönüşümün en önemli taşıyıcısıdır. Eskiden bir ürün satmak için iyi bir mekan bulup dükkan açmak yeterliydi. Şimdi ise cep telefonlarının ekranı en değerli vitrin haline geldi. Bugün e-ticaret sayesinde, Anadolu'nun bir köyündeki üreticimiz dünyanın dört bir yanına malını satabiliyor. Bu imkanı doğru kullanan işletmeler, sınırları aşan bir başarı hikayesi yazıyor. Bu doğrultuda e-ticaretin pay devamlı artıyor. Bugün kamuoyuyla paylaşılan ve Bakanlığımız tarafından hazırlanan sektör raporu da, e-ticaretin dinamiklerini anlamamız açısından çok önemli bir çalışma. Söz konusu rapor yalnızca içeriğiyle değil, aynı zamanda kapsamıyla da çok kıymetli bir çalışmadır" açıklamasında bulundu.

"E-ticaret ve e-ihracat paydaşlarını, yeni girişimcileri ve üniversite öğrencilerini buluşturduk"

Hisarcıklıoğlu, 81 ilin tamamında oda ve borsaların destekleriyle e-ticaret eğitimleri düzenlediklerini belirterek, "E-ticaret ve e-ihracat paydaşlarını, yeni girişimcileri ve üniversite öğrencilerini buluşturduk. Farklı etkinliklerle 100 binden fazla KOBİ'ye dijitalleşmenin önemini anlattık. Kadın girişimcilerimizin ve coğrafi işaretli ürünlerin e-ticaret kanalıyla satışının artırılması amacıyla kampanyalar hazırladık. Ayrıca e-ticaretin tabana yayılması, tüketicilerin güveninin artırılması ve KOBİ'lerimizin internet ortamında güvenle büyümesi için Ticaret Bakanlığımızın yetkilendirmesiyle 'Güven Damgası' uygulamasını hayata geçirdik. Güven Damgası alan e-ticaret şirketlerimiz, web sitelerinin teknik altyapısını mevzuata uygun tasarlarken, düzenli olarak yaptırdıkları sızma testleriyle, müşteri verilerini olası internet korsancılığına karşı koruyorlar. Bugüne kadar zorlu kontrollerden geçerek güven damgası alan 149 şirketimizi kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

"E-ticaret sektörü küçük işletmelerimiz için büyük bir fırsat kapısı haline geldi"

Son 5 yılda e-ticaret sektörünün olağanüstü bir büyüme kaydettiğini vurgulayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Özellikle küçük işletmelerimiz için büyük bir fırsat kapısı haline geldi. Ancak elbette bu hızlı büyümenin beraberinde getirdiği yapısal sorunlar da var. Bugün e-ticaret sektörü yoğun bir vergi yükü altında faaliyet gösteriyor. Sektör ayrıca çok sayıda kamu kurumunun eş zamanlı düzenlemelerine tabi durumda. E-ticaret platformlarımız, bu düzenlemelere uyum sağlamak için büyük emek harcıyorlar. Bu ekosistemde yer alan platformlardan satıcılara, tüketicilerden kuryelere, kargo şirketlerinden finansal kuruluşlara kadar pek çok tarafın kamu nezdinde çözüm bekleyen meseleleri bulunuyor. Şunu özellikle vurgulamak isterim. Bu sorunlara çözüm aranırken, sektörün dinamizmini, istihdam katkısını ve ihracat potansiyelini göz ardı etmeden, büyümeyi teşvik eden hassas bir denge kurulmalıdır. Kamu ile özel sektör arasında diyalog ve ortak akılla atılacak adımlar, e-ticaretin sağlıklı ve adil şekilde gelişmesini sağlayacaktır. Bakanlığımızdan talebimiz, sektörü en iyi tanıyan kurum olarak, Birliğimizin ve Sektör Meclisimizin, e-ticaret sektörünün düzenlenmesinde daha etkin bir rol üstlenmesidir."

Program, Hisarcıklıoğlu'nun konuşmasının ardından Bakan Bolat'ın konuşmasıyla devam etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi KOBİ'ler İçin E-Ticaret İhtiyacı - Son Dakika

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