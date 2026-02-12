KOBİ'ler Riyad'da Savunma Fuarında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

KOBİ'ler Riyad'da Savunma Fuarında

KOBİ\'ler Riyad\'da Savunma Fuarında
12.02.2026 13:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

11 Türk KOBİ, Riyad'daki WDS 2026'da savunma ve havacılık ürünlerini tanıttı.

SAHA İstanbul ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye- Suudi Arabistan İş Konseyi işbirliği ile savunma ve havacılık sanayisinde faaliyet gösteren 11 KOBİ, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen World Defense Show (WDS) 2026'da ürün ve kabiliyetlerini tanıtma fırsatı buldu.

Savunma, havacılık, güvenlik ve ileri teknoloji alanlarında faaliyet gösteren küresel firmaları, karar vericileri ve kamu-özel sektör temsilcilerini bir araya getiren, bölgenin en prestijli savunma sanayi etkinliklerinden biri konumundaki WDS'de, KOBİ'lerin uluslararası alana taşınması konusunda yeni bir işbirliği hayata geçirildi.

Suudi Arabistan'ın "Vizyon 2030" hedefleri doğrultusunda savunma sanayinde yerlileşme, teknoloji transferi ve uluslararası işbirliklerini geliştirmeyi amaçlanan fuara, Türk firmalarının bölgedeki görünürlüklerinin artırılması, potansiyel işbirliklerinin değerlendirilmesi ve Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez bölgesindeki paydaşlarla doğrudan temas kurulması amacıyla 11 KOBİ'nin katılması sağlandı.

Bu kapsamda, AAES İleri Mühendislik, ??Malwation Siber Güvenlik, ?ASAŞ Alüminyum, ?BAROK Savunma, ?ELSİS Elektronik Sistemler, ?KJ Power Generator, Kuartis Teknoloji, ?Kuzgun Savunma Havacılık Mühendislik, ?LABRİS Teknoloji, ?NERO Endüstri ve ?SMA Global'in fuarda yer almasına destek sunuldu.

Savunma ve havacılık sanayisine yönelik yüksek teknoloji ürün ve hizmetler geliştiren, sektörde aktif olarak faaliyet gösteren, ihracat ve/veya uluslararası işbirliği potansiyeline sahip firmalar, fuar boyunca kendilerine sağlanan stantlarda çalışmaları anlatıp görüşmeler gerçekleştirdi. SAHA İstanbul, sağladığı görüşmelerle firmaların uluslararası katılımcılarla buluşmasına zemin hazırladı.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Teknoloji, Havacılık, İstanbul, Savunma, Ekonomi, Türkiye, Riyad, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KOBİ'ler Riyad'da Savunma Fuarında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İETT otobüsünde tansiyon yükseldi: Bir düğmeye basacaksın İETT otobüsünde tansiyon yükseldi: Bir düğmeye basacaksın!
Avcılar’da 3 çocuk veterinere torpil attı içerideki hayvanların kaçıştığı anlar kamerada Avcılar'da 3 çocuk veterinere torpil attı; içerideki hayvanların kaçıştığı anlar kamerada
’Birini bıçaklamam lazım’ diyerek evden çıktı, genç kızın kabusu oldu 'Birini bıçaklamam lazım' diyerek evden çıktı, genç kızın kabusu oldu
Yılmaz Vural’a bomba teklif Paraya para demeyecek Yılmaz Vural'a bomba teklif! Paraya para demeyecek
Ev sahibinin şüphesi ekipleri harekete geçirdi, 12 gündür haber alınamayan kiracının evi boş çıktı Ev sahibinin şüphesi ekipleri harekete geçirdi, 12 gündür haber alınamayan kiracının evi boş çıktı
Arda Güler’i bıktıran olay Takım yemeğini bile terk etti Arda Güler'i bıktıran olay! Takım yemeğini bile terk etti

13:53
Saçlarına yapışıp vurmaya başladı Son günlerin popüler ismi ölümden döndü
Saçlarına yapışıp vurmaya başladı! Son günlerin popüler ismi ölümden döndü
13:36
Ortalık yangın yeri Dev maça atanan hakemi gören futbolseverler çıldırdı
Ortalık yangın yeri! Dev maça atanan hakemi gören futbolseverler çıldırdı
13:26
İstanbul’da ulaşıma zam kapıda İşte yeni tarife
İstanbul'da ulaşıma zam kapıda! İşte yeni tarife
13:05
Olaylı maçı da o yönetmişti İşte Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi
Olaylı maçı da o yönetmişti! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi
12:38
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli
12:37
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 14:08:13. #7.11#
SON DAKİKA: KOBİ'ler Riyad'da Savunma Fuarında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.