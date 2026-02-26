KOBİ'lere Yeşil Dönüşüm Desteği - Son Dakika
KOBİ'lere Yeşil Dönüşüm Desteği

26.02.2026 12:16
İzmir'de MEDinCHAMBERS Projesi tanıtıldı, KOBİ'lerin yeşil dönüşümü desteklenecek.

İzmir'de Avrupa Birliği'nin (AB) finanse ettiği, tekstil, hazır giyim, deri ve ayakkabı sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ'lerin yeşil dönüşüm süreçlerinin destekleneceği "MEDinCHAMBERS Projesi" tanıtıldı.

İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamaya göre, Odanın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya ihracatçı birlikleri, oda, borsa ve derneklerin temsilci ve uzmanları katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Pietro Alba, projenin İtalya, İspanya, Yunanistan, Tunus, Mısır ve Türkiye'den ticaret odaları ile sektör paydaşlarını bir araya getireceğini belirtti.

Projeyle Akdeniz bölgesinde sürdürülebilir ve rekabetçi bir tekstil ekosistemi oluşturmanın hedeflendiğini aktaran Alba, "Proje kapsamında KOBİ'lere yönelik dijital araçlar geliştirilecek, iyi uygulamalar haritalandırılacak ve yerel düzeyde bir merkez (Living Lab) kurulacak. Türkiye ayağında ise seçilecek KOBİ'lere ücretsiz olarak Yaşam Döngüsü Analizi (LCA) ve Malzeme Akış Analizi (MFA) çalışmaları uygulanacak, firmaların çevresel performansları ölçülerek somut iyileştirme yol haritaları hazırlanacak." ifadelerini kullandı.

Alba, proje kapsamında yapılacak uygulamalarla KOBİ'lerin AB'nin sürdürülebilirlik mevzuatına uyum süreçlerinin destekleneceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yeşil dönüşüm, yalnızca çevresel bir gereklilik değil aynı zamanda ekonomik sürdürülebilirliğin temel unsurlarından biri. Bu kapsamda bölgesel kurumlar, ihracatçı birlikleri, sanayi odaları ve sektör temsilcileri ile güçlü bir işbirliği zemini oluşturmak gerekmekte. AB başkanlığının ulusal otoritesi olduğu Interreg NEXT Akdeniz Havzası Programı kapsamında uygulanacak ve 24 ay sürecek 'MEDinCHAMBERS Projesi', Türkiye'de sürdürülebilir üretim kapasitesinin geliştirilmesine ve Akdeniz Havzası'nda sınır ötesi işbirliğinin güçlendirilmesine önemli katkı sağlamasını bekliyoruz."

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Akdeniz, Ekonomi, İzmir, Çevre, Son Dakika

