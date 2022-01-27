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"KOBİ'lerin atacağı ilk adım doğru sosyal medya kullanımı" - Son Dakika

"KOBİ'lerin atacağı ilk adım doğru sosyal medya kullanımı"

27.01.2022 16:49
"KOBİ'lerin atacağı ilk adım doğru sosyal medya kullanımı"

Ankara Ticaret Odası verilerine göre Türkiye'de şirketlerin yüzde 95'ini ve halka açık şirketlerin yüzde 75'ini ise aile şirketlerinin teşkil ettiğini söyleyen girişimci Yusuf Ziya Pirim, Türkiye'de KOBİ'lerde aile şirketlerinin ikinci nesle gelmeden yok olduğunu hatırlatarak, "KOBİ'lerin...

Ankara Ticaret Odası verilerine göre Türkiye'de şirketlerin yüzde 95'ini ve halka açık şirketlerin yüzde 75'ini ise aile şirketlerinin teşkil ettiğini söyleyen girişimci Yusuf Ziya Pirim, Türkiye'de KOBİ'lerde aile şirketlerinin ikinci nesle gelmeden yok olduğunu hatırlatarak, "KOBİ'lerin atacağı ilk adım, marka bilinirliğine katkı sağlayacak ve kültür oluşumunu destekleyecek sosyal medya kullanımı" değerlendirmesinde bulundu.

Ankara Ticaret Odası verilerine göre Türkiye'de şirketlerin yüzde 95'ini ve halka açık şirketlerin yüzde 75'ini aile şirketleri teşkil ediyor. Aile şirketleri, milli gelirin yaklaşık yüzde 90'ını üretirken, istihdam, vergi, üretim ve dış ticaret alanları başta olmak üzere, Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağlıyor. Türkiye'de kurulmuş olan aile şirketlerinin yüzde 30'unun ikinci, yüzde 12'sinin üçüncü ve sadece yüzde 3'ünün dördüncü nesle ulaşabildiği görülüyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Markateji Marka Danışmanlığı ve İtibar Yönetimi Sahibi ve girişimci Yusuf Ziya Pirim, "Türkiye'de aile şirketlerinin yaklaşık ömrünün 25-30 yıl olduğu göz önüne alındığında, bu şirketlerin karşı karşıya oldukları en önemli zorlukların başında, kuşaktan kuşağa geçişi başarmak, kurumsal yönetişim, aile-şirket ilişkilerinin çağdaş bir düzene oturtulması gereği konuşuluyor" dedi.

BİRİNCİ ADIM SOSYAL MEDYA BİLİNİRLİĞİ

Ağırlıklı olarak aile şirketleri ile çalışan Pirim, kurumsallaşma basamaklarını tamamlamamış KOBİ'lerin sonraki nesile aktarımı ve marka değerinin büyümesinin mümkün olmadığına dikkat çekerek, "Dijital kimliğini oluşturmamış ve kendini ifade edemeyen KOBİ'lerin Türkiye ve dünya pazarında yer bulması oldukça zor. Bu noktada KOBİ'lerin atacağı ilk adımın, marka bilinirliğine katkı sağlayacak ve kültür oluşumunu destekleyecek sosyal medya kullanımı" diye konuştu.

Doğru sosyal medya kullanımının, doğru reklam stratejisinin ve doğru iletişimin firmalarının olmazsa olmazı haline geldiğini söyleyen Pirim, "Günümüz dünyası ufak bir köy haline gelmişken özellikle ticaretin gerçekleşme hızı geçen yüzyıla göre inanılmaz ölçüde artmıştır. Ticaretin ve bilinirliğin gelişmesinde en temel basamak artık sosyal medyayı etkin kullanmaktan geçmektedir. İnternet ve sosyal medyanın etkin kullanımı sizi Alp Dağları'nda bir otel işletmecisine de Doğu Afrika'da ki safari organizatörüne de ulaştırabilirken, önemli olanın ulaşan kişinin sizi sizin istediğiniz gibi tanımasını sağlayarak doğru imajı oluşturmak. Bunların yanı sıra yurtiçi üretim ve tüketim kanallarına daha hızlı yayılmak ve marka bilinirliğini arttırarak sektörü domine etmek de sosyal medyayı doğru kullanmak ile mümkün olacaktır. Bizler de firmamızda dijital ağlarda doğru reklam stratejisi ve kampanyaları ile marka bilinirliğini arttırmak, potansiyel ticaret kanallarına ulaşacak reklamlar oluşturmak ve verimli stratejiler ile başarıya yürümeyi hedeflemekteyiz" ifadelerini kullandı.

KURUMSALLAŞMA VE SAĞLAM YAPININ OLUŞTURULMASI İÇİN TEMEL BASAMAK DİJİTALLEŞME

'We Are Social' ve 'Hootsuite' ortak çalışması sonucu açıklanan Dijital 2021 raporunda ülkelere göre sosyal medya kullanım oranı ortalama olarak yüzde 50 bandındayken, Türkiye de bu rakamın yüzde 70'lerin üzerinde olduğunu hatırlatan Pirim, "Türkiye'nin mevcut şirketlerine göz attığımızda yüzde 95 KOBİ, KOBİ'leri ise yüzde 99 oranında aile şirketleri oluşturmakta. Bu yapılara uygun şekilde aile şirketlerinin kurumsallaşması ve sağlam yapının oluşturulmasının en temel basamağı günümüzde dijitalleşmedir. 5 yılın aşkın süredir Markateji Marka Danışmanlığı ve İtibar Yönetimi olarak KOBİ'lerimize etik ve analitik yöntemlerle, satışlarınızı arttırabilecek fikir ve çözüm odaklı yaklaşımlarla, Sosyal Medya Yönetimi, Kurumsallaşma, Dijital Dönüşüm, Kurumsal Yapının Düzenlenmesi, Dijital Kimlik ve Güncel Yeniliklerin Şirkete adapte edilmesi alanlarında hizmetimizi sürdürmekteyiz. KOBİ'lerimizin kültürüne uyumlu ve kurumsallaşma süreçlerine doğrudan katkı sağlayacak çalışmalarımız ile Türkiye'de özellikle aile şirketlerinde ikinci kuşak yöneticilerimize yüksek fayda sağlıyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.


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Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Sosyal Medya, Türkiye, Milli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 'KOBİ'lerin atacağı ilk adım doğru sosyal medya kullanımı' - Son Dakika Ekonomi


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