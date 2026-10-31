KOBİ'lerin ilk patent başvuru ücretlerinde yüzde 75 indirimi Bakan Kacır açıkladı - Son Dakika
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KOBİ'lerin ilk patent başvuru ücretlerinde yüzde 75 indirimi Bakan Kacır açıkladı

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KOBİ\'lerin ilk patent başvuru ücretlerinde yüzde 75 indirimi Bakan Kacır açıkladı
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Bakan Kacır, KOBİ'lerin ilk patent başvurusunda başvuru, araştırma ve inceleme raporu ücretlerine yüzde 75 indirim yapılacağını açıkladı. Yapay zeka alanındaki belirli patent başvurularında acil araştırma raporu ücreti yüzde 50 indirilecek; tebliğ Resmi Gazete'de yürürlüğe girdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOBİ'lerin ilk patent başvurularında başvuru, araştırma ve inceleme raporu ücretlerine yüzde 75 indirim uygulanacağını bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOBİ'lerin ilk patent başvurularında başvuru, araştırma ve inceleme raporu ücretlerine yüzde 75; yapay zeka alanındaki belirli patent başvurularında ise acil araştırma raporu ücretine yüzde 50 indirim uygulanacağını açıkladı.

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından uygulanan 2026 yılı ücret tarifesinde değişikliğe gidildi. Yapılan düzenlemeyle, ilk kez patent başvurusunda bulunacak KOBİ'ler ile yapay zeka alanında geliştirilen yeniliklerin patentlenmesini teşvik etmek amacıyla belirli hizmetlerde indirim sağlandı.

Konuya ilişkin tebliğ değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakan Kacır, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Patent ve Marka Kurumu olarak, KOBİ'lerimizin buluşlarının ve ülkemizde yapay zeka alanında geliştirilen yeniliklerin patentlenmesini teşvik etmek amacıyla önemli bir indirim uygulamasını hayata geçirdik. İlk kez patent başvurusunda bulunacak KOBİ'lerimizin, ilk patent başvurularında başvuru, araştırma ve inceleme raporu ücretlerinde yüzde 75 indirim sağlıyoruz. Yapay zeka alanındaki patent başvurularında (G06N IPC sınıfı), acil araştırma raporu düzenleme ücretinde yüzde 50 indirim uyguluyoruz" ifadelerini kullandı.

Kacır, girişimcileri desteklemeyi sürdüreceklerini belirterek, "Yenilikçi fikirlerin buluşa, buluşların katma değere dönüşmesi için girişimcilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: İHA
Sanayi ve Teknoloji BakanıYapay ZekaTeknolojiİncelemeEkonomiSon Dakika

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