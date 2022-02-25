Koç Holding'de görev değişimleri - Son Dakika

Koç Holding'de gerçekleşecek organizasyon değişimi Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama ile duyuruldu.

Koç Holding'den yapılan açıklamaya göre, 1 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşecek Olağan Genel Kurul Toplantısı itibarıyla Koç Holding CFO'su Ahmet Ashaboğlu, Otomotiv Grubu Başkanı Cenk Çimen, Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı Tamer Haşimoğlu ve Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Oya Ünlü Kızıl'ın emeklilikleri sebebiyle görevlerinden ayrılacakları duyuruldu.

Koç Holding CFO'luğuna Arçelik AŞ Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Polat Şen'in, Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanlığı'na Koç Holding İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Başkanı Özgür Burak Akkol'un atanacağı açıklandı.

Özgür Burak Akkol'dan boşalacak göreve Koç Holding İnsan Kaynakları Koordinatörü Umut Günal'ın Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü olarak atanacağı açıklanırken, Cenk Çimen'den boşalacak Otomotiv Grubu Başkanı ve Oya Ünlü Kızıl'dan boşalacak Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü görevlerine yapılacak atamaların daha sonra ayrıca duyurulacağı belirtildi.

"Bu değişimi bir bayrak devri olarak görüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, görevlerinden ayrılan yöneticilere bugüne dek ortaya koydukları emekleri, üstün gayretleri ve bağlılıkları için teşekkür etti.

Çakıroğlu, genel Kurul itibarıyla emekli olacak Koç Holding CFO'su Ahmet Ashaboğlu'nun son 16 yılı CFO olmak üzere, toplulukta 19 yıl görev yaptığını anımsatarak, "Bu süre zarfında, Tüpraş ve Yapı Kredi'nin Topluluğumuza kazandırılması, Migros ve Koç Allianz'ın satılması, Koçbank ile Yapı Kredi'nin birleşmesi, Unicredit'in Yapı Kredi hisselerinin alınması gibi birçok stratejik karar ve yatırımda önemli rol oynadı. Bir dönem, Stratejik Planlama Grubu'nun yönetimini üstlendi. Koç Grubu risk yönetimi prensiplerinin oluşturulması ve disiplinli bir şekilde uygulanması, sıfır bazlı bütçeleme projesinin Koç Topluluğu genelinde hayata geçirilmesi başta olmak üzere birçok projeyi hayata geçirdi." ifadelerini kullandı.

Koç Holding AŞ Otomotiv Grubu Başkanlığı görevini yürüten İsmail Cenk Çimen'in de emekliye ayrılacağını aktaran Çakıroğlu, "Sayın Çimen, yetiştirme elemanı olarak girdiği Topluluğumuzda 30 yıldan daha fazla süre görev yaptı. Bu sürenin son 12 yılını Otomotiv Grubu Başkanı olarak tamamladı. Sayın Cenk Çimen, otomotiv sektöründe Topluluğumuzun büyümesine ve güçlenmesine kritik katkılarda bulunarak rekabet avantajı kazandıran stratejik projeleri hayata geçirdi. Ford Otosan'ın ticari araç, kamyon, motor, AR-GE ve yeni fabrika yatırımları, Otokoç-Birmot birleşmesi, Tofaş'ın pazar liderliğine büyük katkı sunan Fiat Egea ailesi yatırımı, hafif ticari araç yatırımları, Tofaş iştirakleri olan Fer-Mas ve Koç Fiat Kredi'nin yeniden yapılandırılmasında aktif rol oynadı. Ayrıca Türk Traktör'deki yeni ürün yatırımları, iş makinaları alanına girilmesi, Otokar şirketimizde Iveco ile yapılan iş birliği ve yatırım çalışmaları, Otokoç Otomotiv'in son dönemdeki kuvvetli büyümesi ve Avis Yunanistan başta olmak üzere yurt dışı yatırımlarını gerçekleştirdi. Sayın Çimen, Zer şirketimizin başta dijital medya olmak üzere Koç Topluluğu dışında büyümesine katkılar sağladı." değerlendirmesinde bulundu.

Koç Holding AŞ Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanlığı görevini yürüten Tamer Haşimoğlu'nun toplulukta 33 yıl görev yaptığını bildiren Çakıroğlu, "Tamer Haşimoğlu, 7 yılı Stratejik Planlama Başkanlığı, 11 yılı Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanlığı olmak üzere Topluluğumuzda yaklaşık 33 yıl görev yaptı. Bu süre zarfında, Topluluk Stratejik Planlama süreçlerinin geliştirilmesinde önemli görev ve sorumluluklar üstlendi. Koç Holding portföyünün ve stratejik iş alanlarının yeniden değerlendirilip yapılandırılmasında ve Tüpraş başta olmak üzere Topluluğumuzu geleceğe taşıyan stratejik satın alma süreçlerinde önemli rol oynadı. Ayrıca Migros ve Koç Allianz sigorta şirketlerinin satış süreçleri, Divan Grubu ve Setur ile turizm alanındaki stratejilerin yenilenmesi, Inventram ve Koç Digital'in kuruluşu, Koçtaş, Tat ve Düzey'in yeniden yapılanması gibi konuları hayata geçirerek Topluluğumuza katkılar sağladı." ifadelerini kullandı.

Çakıroğlu, Koç Holding AŞ Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörlüğü görevini yürüten Oya Ünlü Kızıl'ın da toplulukta 19 yıl görev yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Oya Ünlü Kızıl, son 15 yılı Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü olmak üzere Topluluğumuzda 19 yıl görev yaptı. Bu süre zarfında Topluluğumuzun kurumsal itibar ve marka yönetimi stratejilerinin geliştirilmesinde, kriz yönetimi, sürdürülebilirlik ve ESG politikalarının oluşturulmasında önemli rol oynadı. Ulusal ve küresel ölçekte birçok ödül alan Meslek Lisesi Memleket Meselesi, Ülkem İçin ve HeforShe projelerini hayata geçirdi. Topluluğumuzun Karbon Dönüşüm Programı ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği projelerini başarıyla yürüttü. Görevi süresince pek çok uluslararası kuruluşla yürütülen ortak projelerde önemli roller üstlenerek ulusal ve küresel sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere, Topluluğumuzun paydaşlarıyla olan ilişki ve iş birliklerine büyük katkılar sağladı.

Görev sürelerini tamamlayan yöneticilerimizin emeklilikleri sebebiyle gerçekleşen bu değişimi bir bayrak devri olarak görüyor, üstün gayretleri, bağlılık ve özveriyle yaptıkları kıymetli hizmetler için kendilerine teşekkür ediyorum. Koç Topluluğu olarak ülkemizin geleceğine olan inancımızla var gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz. Yeni sorumluluk alan arkadaşlarımızla birlikte küresel büyüme vizyonumuz doğrultusunda stratejik yatırımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Bu vesileyle kendilerine başarılar diliyor ve yeni dönemin Topluluğumuza hayırlı olmasını temenni ediyorum."