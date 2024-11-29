Koç Topluluğu, Çanakkale'de Bayi Temsilcileriyle Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Koç Topluluğu, Çanakkale'de Bayi Temsilcileriyle Buluştu

Koç Topluluğu, Anadolu Buluşmaları'nda 500 bayi temsilcisiyle gelecek hedeflerini paylaştı.

29.11.2024 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Koç Topluluğu, bayi temsilcileriyle Çanakkale'de düzenlediği geleneksel Anadolu Buluşmaları'nda bir araya geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 32'ncisi düzenlenen Anadolu Buluşmaları'na Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki 500'e yakın bayinin temsilcisi katıldı. Etkinlikte, bölgedeki bayilerle Koç Topluluğunun gelecek hedefleri ve sektör gelişmeleri ele alındı.

Etkinlik, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç ve Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu'nun yaptığı açılış konuşmalarıyla başladı. Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD)??????? Başekonomisti Gizem Öztok Altınsaç ve Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ da ekonomik gündemi değerlendirdi.

"Cumhuriyet kurumuyuz"

Açıklamada, açılışta yaptığı konuşmasına yer verilen Ömer M. Koç, 2026'da topluluğun 100'üncü yaşını kutlamaya hazırlanan bir Cumhuriyet kurumu olduğunu vurguladı.

Koç, "Merhum Vehbi Koç'un 'Ülkem varsa ben de varım, demokrasi varsa hepimiz varız' sözleriyle istikametimizi tayin ettiği bu yolda, geçmişte olduğu gibi ikinci asrımızda da siz kıymetli bayi ve servis teşkilatımızla kol kola yürüyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

2024'te dünya genelinde enflasyonun merkez bankalarının hedeflerine yaklaştığını ve faiz indirimlerinin başladığını belirten Koç, "Önümüzdeki sene de dünya genelinde enflasyonun düşmeye devam etmesi, büyümenin ise bu yıla benzer hızda sürmesi bekleniyor." ifadesini kullandı.

Koç, jeopolitik gerilimlerin yanı sıra uluslararası ticaretteki korumacı tedbirler ve tedarik zinciri sorunlarının 2025'te öne çıkan riskler arasında yer aldığını vurguladı.

"Çok uluslu bir yapıya dönüştük"

Levent Çakıroğlu ise Koç Topluluğunun büyüme vizyonuna dikkati çekerek, "Halihazırda çok uluslu bir topluluk haline geldik. 42 bini yurt dışında olmak üzere 132 bin çalışma arkadaşımızla, 60 ülkede üretim ve satış şirketlerimizle faaliyet gösteriyoruz. Ofislerimizde 45 dil konuşuluyor, 45 farklı para birimi yönetiliyor." ifadelerini kullandı.

Çakıroğlu, dijitalleşme, çevik yönetim ve karbon dönüşüm programlarını özgüvenle sürdürdüklerini aktararak, uzun vadeli yatırımlara devam edeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İçinden geçilen tüm zorluklara rağmen, Koç Topluluğu olarak ülkemizin geleceğine güveniyor ve uzun vadeli perspektifle yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Faaliyette bulunduğumuz tüm sektörlerde işlerimizi büyütmeye ve yeni ürünlere yatırım yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Koç Holding, Çanakkale, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Koç Topluluğu, Çanakkale'de Bayi Temsilcileriyle Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:50 Türk-İş Başkanı Atalay’dan asgari ücret çıkışı: Ortada dolaşan rakamları kabul etmek mümkün değil Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret çıkışı: Ortada dolaşan rakamları kabul etmek mümkün değil
11:14 Piyasaları alt üst eden sahte dolar skandalı akıllara Saddam’ın yaptığını getirdi Piyasaları alt üst eden sahte dolar skandalı akıllara Saddam'ın yaptığını getirdi
10:33 Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkında yakalama kararı Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkında yakalama kararı
10:26 Halep savaşında ölü sayısı 100’ü geçti, muhalif gruplar kent merkezine dayandı Halep savaşında ölü sayısı 100'ü geçti, muhalif gruplar kent merkezine dayandı
10:08 Güney Hastanesi’nin sahibi: Ortaokul mezunuyum, sigorta primim için hastaneyi satın aldım Güney Hastanesi'nin sahibi: Ortaokul mezunuyum, sigorta primim için hastaneyi satın aldım
17:30 İstanbul’da sağlık raporu için kan vermesi istenen şahıs sağlık çalışanlarına saldırdı İstanbul'da sağlık raporu için kan vermesi istenen şahıs sağlık çalışanlarına saldırdı
16:55 Samet Aybaba’nın düzenleyeceği toplantının detayları belli oldu Samet Aybaba'nın düzenleyeceği toplantının detayları belli oldu
16:39 Türkiye-Macaristan maçı Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde oynanacak Türkiye-Macaristan maçı Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak
16:31 Saran’dan RTÜK’ün cezasına görülmemiş tepki Saran'dan RTÜK'ün cezasına görülmemiş tepki
16:23 Reytinglerde üst sıraları zorlayan diziden sürpriz final kararı Reytinglerde üst sıraları zorlayan diziden sürpriz final kararı
16:22 Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la arasını açan olayı ilk kez Haberler.com’a anlattı Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasını açan olayı ilk kez Haberler.com'a anlattı
16:16 Putin’den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer Putin'den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer
16:04 Lüks yaşantısıyla gündem olan oyuncu, uyuşturucu kaçakcılığından yakalandı Lüks yaşantısıyla gündem olan oyuncu, uyuşturucu kaçakcılığından yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2024 12:28:12. #1.13#
SON DAKİKA: Koç Topluluğu, Çanakkale'de Bayi Temsilcileriyle Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.