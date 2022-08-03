Büyükşehir'in kurduğu modern seralardaki verim üreticiyi sevindirdi - Son Dakika
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Büyükşehir'in kurduğu modern seralardaki verim üreticiyi sevindirdi

03.08.2022 11:39
Büyükşehir'in kurduğu modern seralardaki verim üreticiyi sevindirdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin çiftçilere sağladığı yüzde 50 hibe destekli modern seralarda hızla olgunlaşan sebzelerin hasadına başlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin çiftçilere sağladığı yüzde 50 hibe destekli modern seralarda hızla olgunlaşan sebzelerin hasadına başlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin, pazar değeri yüksek ürün elde edilmesi ve üreticilerin gelirinin artırılması amacıyla geçen yıl hayata geçirdiği "Seracılığı Geliştirme Projesi" çerçevesinde, çiftçilere sağlanan yüzde 50 hibeli modern seralarda yetiştirilen mahsulün verimi, üreticilerin yüzünü güldürdü. Ürünlerin istenilen olgunluğa erişmesiyle seralarda hasat yoğunluğu yaşanıyor. Sabah erken saatlerde üretim sahasına inen işçiler, domates, biber, salatalık, taze fasulye, patlıcan, kabak, kıvırcık ve maydanoz başta olmak üzere sebzelerin hasadını yapıyor. Traktörlere yüklenen ürünler, hale götürülerek satışı gerçekleştiriliyor. Büyükşehir tarafından kurulan modern seralarda yılın 12 ayı ürün yetiştiriliyor. Mahsulün geçen yıllara oranla daha fazla ve kaliteli olması, üreticilerin yüzünü güldürüyor.

Sera kurulumu ve naylon desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da yüzde 50 hibeli modern sera kurulumu ve sera naylonu desteğini sürdürüyor. Destekten yararlanmak isteyen çiftçiler, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi veya çiftçi belgesi, seranın bulunduğu arazinin tapu üzerine sera krokisi ve arazi kiralık ise 5 yıllık kira sözleşmesi ile birlikte, 5 Ağustos Cuma günü mesai bitimine kadar Kocaeli Fuarı içerisindeki Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne müracaat edebilecek.

"Üretmeye gayret ediyoruz"

Kocaeli'nin en çok seracılık yapılan kırsal mahallelerinden biri olan Bayraktar Mahallesi'nde 25 yıldır çiftçilik yapan Bora Sağdıç, gübre, mazot, modern sera kurulumu ve sera naylonu başta olmak üzere Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin tarımsal desteklerinden yararlandığını ve çok memnun kaldığını söyledi. Başkan Büyükakın'ın çiftçilere her zaman sahip çıktığını ve yanında olduğunu vurgulayan Sağdıç, "Biz de bu destekler karşısında başkanımızı utandırmamaya çalışıyoruz, üretmeye gayret ediyoruz. Domates, biber, taze fasulye, salatalık başta olmak üzere çeşitli sebzeler yetiştiriyoruz. Büyükşehir'in modern seralarından bu yıl çok iyi verim elde ettik. Modern seralar, eski seralara göre çok avantajlı. Yandan ve üstten havalandırmalı. Hava sirkülasyonu daha çok olduğu için, bitkiler içeride strese girmiyor ve daha kaliteli ürün çıkıyor" diye konuştu. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Büyükşehir'in kurduğu modern seralardaki verim üreticiyi sevindirdi - Son Dakika

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