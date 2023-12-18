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Kocaeli'de Çiftçilere Hibeli Gübre Desteği - Son Dakika
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Kocaeli'de Çiftçilere Hibeli Gübre Desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere yüzde 50 hibeli katı organomineral taban gübresi desteği sağlıyor. Gübreler, çiftçilerin bulunduğu mahallelere tırlarla getirilerek dağıtılıyor.

Kocaeli\'de Çiftçilere Hibeli Gübre Desteği
18.12.2023 - 12:36,
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Kocaeli'de yüzde 50 hibeli katı organomineral taban gübresi desteği çiftçilere teslim edilmeye başlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "2023 Zirai Gübre Desteklemesi Projesi" kapsamında çiftçilere yüzde 50 hibeli katı organomineral taban gübresi desteği sağlıyor. Daha önce mazot ve yem bitkisi tohumu alan çiftçilere gübreleri, bulundukları mahallelerde teslim edilmeye başlandı.

Belirlenen program dahilinde tırlarla üreticilerin bulunduğu kırsal mahallelere getirilen gübreler, A Takımı ekipleri tarafından çiftçilerin traktörlerine yükleniyor. Dağıtımların ay sonuna kadar sürmesi planlanıyor. Daha önce mazot ve tohum desteği alan çiftçiler, gübrelerini teslim alır almaz tarla ve bahçelerinin yolunu tutuyor.

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce il genelinde yürütülen ve Kocaeli'nin önemli kırsal kalkınma hamlelerinden biri olan proje doğrultusunda özellikle mazot, tohum ve buğday, arpa, mısır, ceviz, fındık yetiştiricilerine yönelik gübre desteği ile il genelinde bu yıl 120 bin dekar tarım arazisi desteklenecek.

"Bizim için çok büyük bir katkı oluyor"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteklerinden memnun olan üreticiler, bu tür desteklerin sürmesi halinde daha çok üreteceklerini belirtiyor. Bu kapsamda üretici Basri Koyukan, "Tarım ve hayvancılık yapıyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin daha önce verdiği mazot, tohum gibi tarımsal desteklerinden yararlandım. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Kendisini seviyoruz. Aldığımız ürünün yarı parasını veriyoruz. Bizim için çok büyük bir katkı oluyor. Büyükşehir sadece çiftçiye destek vermiyor, köylerimize en güzel hizmeti sunuyor. Hizmetlerinin devamını diliyoruz. Çiftçi dostu olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'dan Allah razı olsun" dedi.

"Tarım arazilerinde boş yer yok"

Çiftçi İbrahim Tosun ise "Buğday, arpa, mısır, ayçiçeği, fındık, ceviz yetiştiriyorum. Yonca tarlam için gübre aldım. Daha önce mazot, gübre desteği almıştım. Desteklerden memnunuz. Tarım arazilerinde boş yer yok. Destek sürdükçe çiftçiler ekmeye, dikmeye devam ediyor. Tahir Büyükakın başkanımız destek verdikçe, tarım bitmez. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Allah kolaylık versin" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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