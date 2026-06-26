Kocaeli\'de Çürüyen Trafik İhlali Araçları

Kocaeli'de trafikten men edilen veya haciz kararı bulunan yüzlerce araç, sahipleri tarafından teslim alınmayınca yediemin otoparkında çürümeye yüz tuttu. Aralarında 25 yıldır bekleyen araçların da bulunduğu otoparkın işletmecisi, her geçen gün artan yoğunluk ve sorumluluk yüküne dikkati çekerek, "Ben kendi adıma özellikle konuşuyorum; gelsinler, eski araba ya da motosikletleri varsa üçüne beşine bakmadan vereceğiz çünkü yerimiz kalmadı" dedi.

Çeşitli nedenlerle trafikten men edilerek veya haciz işlemi uygulanarak otoparka çekilen araçlar, zamanla adeta bir araç mezarlığı oluşturdu. Alanın büyük bölümünü kaplayan ve görüntü kirliliğine neden olan bu araçlar, otopark işletmecileri için de ciddi bir sorumluluk ve yer sıkıntısı oluşturuyor.

Yediemin otopark işletmecisi Şehmuz Günaytan, tesislerinde yaklaşık 220-230 otomobil, kamyonet ve minibüs ile 500-600 civarında motosikletin yıllardır beklediğini belirtti.

"Yüzde 30'u 25 senedir duran araçlardır"

Özellikle motosikletlerin ciddi bir sorun teşkil ettiğini vurgulayan Günaytan, "Şu anda bulunduğunuz yerdeki araçlar, aşağı yukarı 25 sene içerisinde kalanlar. Yüzde 30'u 25 senedir duran araçlardır. Bu araçların genelde çoğunluğu motosiklettir. Bu motosikletlerin de bir türlü çözümü olmamaktadır. Gelen kalıyor ancak malını seven gelip alıyor, diğerleri de bırakıyor. Bunların çözümü Milli Emlak'tadır. Milli Emlak'ın bu sıkıntıyı çözüp sattırması lazım ama bir türlü bu işi de yapmamaktadır. Araçlar burada çürüyor. Bizler bunların mesuliyetini, sorumluluğunu bu kadar yıl taşıyacak mıyız? Gerekli ilgili arkadaşlar gereğini yapsınlar, bu araçları da alsınlar. Bu araçlar burada durdukça sanki çok para kazanıyoruz zannediyorlar ama öyle değil, aksine araçlar çürüyor. Bizim alacağımız da heba oluyor" dedi.

"Gelip alsa üçüne beşine bakmayacağız, teslim edeceğiz

Günaytan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Otomobil, kamyonet ve minibüs tarzı araçların sayısı yaklaşık 220-230 arasında. Bunların hepsi birden bağlanmadı. Yılların birikimiyle, 25 yıl içerisinde gelen araçlar. Motosikletlerin sayısı da aşağı yukarı 500-600 civarı. Yeni gelenlerin bir kısmını sahipleri alabiliyor. Bazıları kaza yapınca burada bırakıyor. ya da sigortasını ödeyemiyor, bozuk oluyor yani bir şekilde buraya geliyor ve öyle kalıyor. Yıllarca kalıyor. Bize olan borcu da artıyor. Onu da geçtik. Sahibi bunu gelip alsa üçüne, beşine bakmayacağız, teslim edeceğiz. O da olmuyor. İlgililerin gereğini yapmasını istiyoruz. Bu motosikletler bir an önce elimizden çıksın. Gelseler yeter. Bu uzun süreli duran araçların bedeli kaç para? Biz de gidip bir araç bedeli kadar otopark parası istemeyiz. Ben kendi adıma özellikle konuşuyorum; gelsinler, eski araba ya da motosikletleri varsa üçüne beşine bakmadan vereceğiz çünkü yerimiz de kalmadı. Biz bunları kime miras bırakacağız? Çocuklarımıza miras bırakmaktan korkuyoruz."

"Biz bu kadar mesuliyetin altında eziliyoruz"

İşinin yoğunluğuna da dikkati çeken Şehmuz Günaytan, "Biz uğraştık; bayram yok, seyran yok, akşam yok, sabah yok. 24 saatimiz burada geçiyor. Millet bayramda gezerken biz buradayız. Acil bir durum oluyor; polis, jandarma, vergi dairesi, adliye bizi arıyor. Biz bu kadar mesuliyetin altında eziliyoruz. Yapacaksa o zaman devlet kendisi yapsın. Alsın, biz teslim edelim bu kadar aracı, biz çıkalım aradan, kendileri yapsınlar" ifadelerini kullandı.

"Biz ne yapalım bu motosikletleri"

Özellikle motosikletlerde yasal cezaların aracın değerini geçmesinin ciddi bir sorun olduğunu belirten Günaytan, "Motosikletin fiyatı 10 bin lira oluyor ama cezası 50-60 bin lirayı buluyor. Cezaları mecburen ödemesi gerekiyor. Ödenmediği zaman motosiklete çıkış da vermiyorlar. Adam da canından bezmiş, 'Kalsın' diyor. Biz ne yapalım bu motosikletleri? Bir yerine bir şey olsa biz sorumluyuz. Otoparka gelen yakalamalı, hacizli arabalar var. Bu yakalamalı araçlar bir an evvel satılacaksa satılsın ya da araç sahibine teslim edilecekse 6 ay içerisinde teslim edilsin, yıllarca beklemesin. 8-10 yıldır, 15 yıldır burada yakalamalı olarak bekleyen arabalar var. Bazılarının üzerinden yakalaması kalkmış, biz de burada bekliyoruz. Bunu yakalamayı koyan kişi bu arabayı sattırsın. Sattıramıyorsa 6 ay, 1 sene sonra biz bu arabayı vatandaşa geri teslim edelim. Vatandaş kendi kapısının önünde bekletsin, bize bekletmesin. Burada bekledikçe biz para da kazanamıyoruz, araçlar çöp olarak duruyor" şeklinde konuştu. - KOCAELİ