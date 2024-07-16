Kocaeli'den 176 ülke ve bölgeye 9.9 milyar dolarlık ihracat

Ekonomi

"Sanayi kenti" Kocaeli'de faaliyet gösteren şirketler, yılın ilk yarısında 176 ülke ve bölgeye 9 milyar 919 milyon 909 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgiye göre, depolama, kara, demir, deniz ve hava yolu erişimi konusunda önemli lojistik avantajlar barındıran Kocaeli, ihracatta İstanbul'un ardından ikinci sırada bulunuyor.

Kocaeli'nin 2023'ün ilk yarısında 8 milyar 975 milyon 402 bin dolar olan dış satımı, bu yılın aynı döneminde yüzde 10'luk artışla 9 milyar 919 milyon 909 bin dolara yükseldi.

Kent ihracatının yüzde 73'üne karşılık gelen 7 milyar 262 milyon dolarlık kısmını, otomotiv ve kimya sektöründe faaliyet gösteren firmalar yaptı.

Ford Otosan, Hyundai Assan ve Anadolu Isuzu'nun üretim tesislerine ev sahipliği yapan kent ihracatında ilk sırayı otomotiv sektörü aldı. Kocaeli'den yapılan otomotiv ihracatı, ocak-haziran döneminde 4 milyar 269 milyon 216 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Dış satım performansı bir önceki yıla göre yüzde 55 artan kimya sektörü, 2 milyar 992 milyon 784 bin dolarla ikinci oldu.

Demir ve demir dışı metal sektörü 584 milyon 885 bin dolarla üçüncü sıraya yerleşirken, bu sektörü 571 milyon 575 bin dolarla çelik, 456 milyon 158 bin dolarla elektrik elektronik endüstrisi takip etti.

176 ülke ve bölgeye ihracat yapıldı

İzmit Körfezi'nin etrafında kurulu 35 liman tesisiyle Türkiye'nin adeta dünyaya açılan kapısı olan Kocaeli'den, ocak-haziran döneminde 176 ülke ve bölgeye sevkiyat yapıldı.

Kocaeli'den yılın ilk 6 ayında en fazla ihracat yapılan ülke Birleşik Krallık oldu. Bu ülkeye bir önceki yıla göre yüzde 17'lik artışla 1 milyar 88 milyon 733 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Kentten yapılan ihracatın, 2023'ün ilk yarısına göre yüzde 12 arttığı Slovenya, 738 milyon 71 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.

İtalya 702 milyon 496 bin dolarla üçüncü olurken, bu ülkeyi 649 milyon 829 bin dolarla ABD, 599 milyon 872 bin dolarla Fransa izledi.

Kocaeli'den ocak-haziran döneminde en fazla ihracat yapılan 10 ülke ve geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları şöyle:

Ülke 2023 (Bin $) 2024 (Bin $) Değişim (%) Birleşik Krallık 926.365 1.088.733 17 Slovenya 658.104 738.071 12 İtalya 658.241 702.496 7 ABD 435.641 649.829 49 Fransa 783.519 599.872 -23 İspanya 519.279 526.119 1 Almanya 583.660 513.066 -12 Hollanda 267.608 509.428 90 Belçika 426.909 443.657 4 Romanya 373.748 375.794 1

Kaynak: AA