Kocaeli\'den Arıcılara Yüzde 50 Hibeli Şeker Desteği

Ekonomi

Kocaeli'de 802 arıcıya yüzde 50 hibeli 169 ton beyaz toz şeker (arı yemi) desteği verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Arıcılığı Destekleme Projesi" kapsamında, üreticilere yüzde 50 hibeli 169 ton beyaz şeker desteği sağladı. Daha önce arıcılara yüzde 50 hibeli 3 bin kovan altlığı, bin 200 ruşet kovan, bal ısıtma ve dinlendirme kazanı veren Büyükşehir, geçen yıl da 705 üreticiye 175 ton beyaz şeker desteği sağlamıştı. Arıcılara desteğini bu sene de devam ettiren Büyükşehir, 169 ton arı yemini, yüzde 50 ödemesini gerçekleştiren 802 bal üreticisine teslim etti.

Büyükşehir, verdiği desteklerle kış mevsimindeki arı kayıplarını azaltmak ve arılan ilkbahar nektar akımı dönemine güçlü kolonilerle girmesini sağlayarak, arıcılıkta karlılığı ve verimliliği artırmayı hedefliyor.

Arı yemi dağıtım programı, İzmit Perşembe Pazarı alanında gerçekleştirildi. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Uğur Şahin, ve beraberindekiler, arı yemi çuvallarının üreticilerin araçlarına konmasında yardımcı oldu. Şekerleri teslim alan üreticiler, arı kovanlarının yolunu tuttu.

Kartepe Eşme'de arıcılık yapan Rıdvan Tarcan, aldıkları hizmetlerden ve desteklerden memnuniyetini dile getirerek, "Bu desteklerinde devamını bekliyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin desteklerinden yararlandım. Başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Gölcük Selimiye Mahallesi'nden Hüseyin Bilgin ise daha önceki desteklerden yararlandığını ve bu desteklemelere ihtiyaçlarının olduğunu ifade etti. Bilgin, "Hibe desteklerinden çok memnunuz ve artarak sürmesini istiyoruz. Tahir Büyükakın her zaman çiftçinin yanında oluyor" diye konuştu. - KOCAELİ