Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Zeytinoğlu, kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi Açıklaması

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, firmaların salgın koşullarında konteyner ve özellikle çip tedarikinde yaşadıkları sıkıntılara rağmen, kapasite kullanım oranlarının, salgın etkisi olmayan yılların üzerinde gerçekleştiğini belirtti.

Zeytinoğlu, yazılı açıklamasında, Kocaeli Sanayi Odası tarafından açıklanan ocak ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi.

Her ay düzenli olarak açıkladıkları Kocaeli imalat sanayi kapasite kullanım oranının ocakta yüzde 71 ile aralık ayına göre 0,2 puan gerilediğini, geçen yılın aynı ayına göre ise 1,1 puan arttığını belirten Zeytinoğlu, "Firmalarımızın pandemi koşullarında konteyner ve özellikle çip tedarikinde yaşadıkları sıkıntılara rağmen, kapasite kullanım oranlarının, pandemi etkisi olmayan yılların üzerinde gerçekleştiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Zeytinoğlu, arz kanallarından kaynaklanan sıkıntı nedeniyle bu hafta itibarıyla uygulanmaya başlanan doğal gaz ve elektrik kısıtlamasına değinerek, "Bazı firmalarımız üretimlerine ara verirken, bazıları üretimlerinde kısıtlamalara giderek kapasitelerinin altında çalıştılar. Bu tabi ocak ayı kapasite ve üretim ivmesini yavaşlatabilen bir unsur." değerlendirmesinde bulundu.

Ocak ayı anketine katılan Kocaeli'deki firmaların, şubat ayı iç ve dış piyasadaki beklentileri hakkında bilgi veren Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"İlimizde bu ay sanayi kuruluşlarına yönelik yaptığımız araştırmada, firmalarımızın yüzde 14'ü şubatta iç siparişlerinin arttığını belirtirken, yüzde 22'si azaldığını belirtmiştir. Firmaların yüzde 64'ünde ise iç sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır. İhracat yapan firmaların yüzde 19'u dış siparişlerinin şubatta arttığını belirtirken, yüzde 19'u azalış bildirmişlerdir. Firmaların yüzde 62'sinde ise alınan dış sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır."