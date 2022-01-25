Üye Girişi
Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Zeytinoğlu, kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Zeytinoğlu, kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi Açıklaması

25.01.2022 16:23
Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Zeytinoğlu, kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi Açıklaması

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, firmaların salgın koşullarında konteyner ve özellikle çip tedarikinde yaşadıkları sıkıntılara rağmen, kapasite kullanım oranlarının, salgın etkisi olmayan yılların üzerinde gerçekleştiğini belirtti.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, firmaların salgın koşullarında konteyner ve özellikle çip tedarikinde yaşadıkları sıkıntılara rağmen, kapasite kullanım oranlarının, salgın etkisi olmayan yılların üzerinde gerçekleştiğini belirtti.

Zeytinoğlu, yazılı açıklamasında, Kocaeli Sanayi Odası tarafından açıklanan ocak ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi.

Her ay düzenli olarak açıkladıkları Kocaeli imalat sanayi kapasite kullanım oranının ocakta yüzde 71 ile aralık ayına göre 0,2 puan gerilediğini, geçen yılın aynı ayına göre ise 1,1 puan arttığını belirten Zeytinoğlu, "Firmalarımızın pandemi koşullarında konteyner ve özellikle çip tedarikinde yaşadıkları sıkıntılara rağmen, kapasite kullanım oranlarının, pandemi etkisi olmayan yılların üzerinde gerçekleştiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Zeytinoğlu, arz kanallarından kaynaklanan sıkıntı nedeniyle bu hafta itibarıyla uygulanmaya başlanan doğal gaz ve elektrik kısıtlamasına değinerek, "Bazı firmalarımız üretimlerine ara verirken, bazıları üretimlerinde kısıtlamalara giderek kapasitelerinin altında çalıştılar. Bu tabi ocak ayı kapasite ve üretim ivmesini yavaşlatabilen bir unsur." değerlendirmesinde bulundu.

Ocak ayı anketine katılan Kocaeli'deki firmaların, şubat ayı iç ve dış piyasadaki beklentileri hakkında bilgi veren Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"İlimizde bu ay sanayi kuruluşlarına yönelik yaptığımız araştırmada, firmalarımızın yüzde 14'ü şubatta iç siparişlerinin arttığını belirtirken, yüzde 22'si azaldığını belirtmiştir. Firmaların yüzde 64'ünde ise iç sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır. İhracat yapan firmaların yüzde 19'u dış siparişlerinin şubatta arttığını belirtirken, yüzde 19'u azalış bildirmişlerdir. Firmaların yüzde 62'sinde ise alınan dış sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır."

YORUMLAR
500

Kocaeli Sanayi Odası, Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Zeytinoğlu, kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


Bakan Varank, İran'ın Türkiye'ye uyguladığı gaz kesintisini muhalefete bağladı: Projemiz engellenmese sorun olmayacaktı Bakan Varank, İran'ın Türkiye'ye uyguladığı gaz kesintisini muhalefete bağladı: Projemiz engellenmese sorun olmayacaktı         
17:19
Dünya bu skandalı konuşuyor! Annesi evden kaçan Neymar, katil olmanın eşiğinden döndü Dünya bu skandalı konuşuyor! Annesi evden kaçan Neymar, katil olmanın eşiğinden döndü         
17:06
El Salvador Başkanı Bukele'den yeni paylaşım: Ah Türkiyem El Salvador Başkanı Bukele'den yeni paylaşım: Ah Türkiyem         
16:41
"Oğlumla uğraşırken mücadele edemedik" diyen Ahu Kahraman Yıldırım, evliliğiyle ilgili kötü haberi verdi: Ayrılmak istedim "Oğlumla uğraşırken mücadele edemedik" diyen Ahu Kahraman Yıldırım, evliliğiyle ilgili kötü haberi verdi: Ayrılmak istedim         
16:17
Dünyaca ünlü star Inna da kar mağduru! Çorlu'da mahsur kaldı Dünyaca ünlü star Inna da kar mağduru! Çorlu'da mahsur kaldı         
15:13
Son Dakika! Vali Yerlikaya, kar yağışının esir aldığı İstanbul için 6 yeni tedbir açıkladı! Son Dakika! Vali Yerlikaya, kar yağışının esir aldığı İstanbul için 6 yeni tedbir açıkladı!         
13:41
İki bakandan ortak açıklama: Bu güzergahları kullanmayın! İki bakandan ortak açıklama: Bu güzergahları kullanmayın!         
13:12
O da kar mağduru! 21 saattir trafikte olan Şafak Sezer: Çok acıktım, kendimi hastaneye atmaya çalışıyorum O da kar mağduru! 21 saattir trafikte olan Şafak Sezer: Çok acıktım, kendimi hastaneye atmaya çalışıyorum         
12:07
Afrika Uluslar Kupası'nda futbol sevgisi can aldı! Kaleye sol bekin geçtiği ve 7 kişinin öldüğü maçta tablo vahim! Kayıplar artabilir Afrika Uluslar Kupası'nda futbol sevgisi can aldı! Kaleye sol bekin geçtiği ve 7 kişinin öldüğü maçta tablo vahim! Kayıplar artabilir         
12:05
Kerziban'ın cesedini yakamayınca parçalayıp, 6 torbada taşımışlar! Her şey para için! Kerziban'ın cesedini yakamayınca parçalayıp, 6 torbada taşımışlar! Her şey para için!         
11:33
Yapılan şaka ciddiye alındı! Gomis yeniden Galatasaray'a geliyor Yapılan şaka ciddiye alındı! Gomis yeniden Galatasaray'a geliyor         
11:29
Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak         
11:27
Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı         
11:04
Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor         
10:50
Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor         
10:27
Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim! Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim!         
08:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi         
08:05

Son Dakika Haberleri
17:11 Madde bağımlısı adam, tartıştığı iki çocuğunun annesini öldürdü
16:57 Kar cuma günü gidiyor, yerini ise yağmura bırakacak!
16:57 Nüfus Müdürlüğü'nde korkutan anlar yaşandı! Kadın memura hakaret edip, erkek memura kafa attı
16:55 Acun Ilıcalı'nın Hull City'deki ilk icraatı taraftarı ikiye böldü
16:46 Son anket sonuçları ortaya koydu: Cumhur İttifakı son bir yılın en düşük seviyesinde!
16:36 El Salvador Başkanı Bukele'nin Türkiye sevgisi: Ah Türkiyem! Güzel insanların güzel ülkesi
16:19 Fransız ekibiyle pazarlık mutlu sonla bitti! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
16:16 "Oğlumla uğraşırken mücadele edemedik" diyen Ahu Kahraman Yıldırım, evliliğiyle ilgili kötü haberi verdi: Ayrılmak istedim
16:16 Savaş çanları daha güçlü çalmaya başladı! ABD'nin 8 bin 500 asker hamlesine Rusya'dan 6 bin askerle yanıt
16:02 Aile hekimlerinden eylem kararı! Sadece randevulu hastalara bakılacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2022 17:28:29. #1.12#
SON DAKİKA: Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Zeytinoğlu, kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement