Kocaeli ve Sakarya\'da 808 Yatırım Projesi Teşvik Kapsamına Alındı

ŞAHİN OKTAY/ONUR ORHAN - Kocaeli ve Sakarya'da hayata geçirilmesi planlanan, sabit yatırım tutarı 90 milyar 705 milyon lira olarak öngörülen 808 yatırım projesi, geçen yıl teşvik kapsamına alındı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre, Kocaeli'de gerçekleştirilecek yatırımlar için 2023'te düzenlenen yatırım teşvik belgesi sayısı, 2022'ye göre yüzde 22 arttı. Bu dönemde başta imalat sanayisi olmak üzere çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşlarca gerçekleştirilecek 578 yatırım projesi için teşvik belgesi düzenlendi.
Destek kapsamına giren yatırımlar arasında yabancı sermayeli projeler de bulunuyor. Teşvik belgesi düzenlenen yatırımların 49'unu oluşturan yabancı sermayeli projelerin öngörülen sabit yatırım tutarı 4 milyar 194 milyon lira olarak kayıtlara geçti.
Teşviklendirilen yerli ve yabancı sermayeli projelerin öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 57 milyar 920 milyon lira oldu. Destek verilecek bu yatırımlar tamamlandığında kentte 11 bin 354 kişiye iş kapısı açılması öngörülüyor.
Yatırımların lokomotifi imalat sanayi oldu
Devlet desteklerinden yararlanacak yatırımların büyük kısmını imalat sanayi projeleri oluşturuyor. Geçen yıl düzenlenen yatırım teşvik belgelerinin yüzde 77'si imalat sanayi projelerine yönelik oldu. Teşvik alan 443 sanayi projesinin sabit yatırım tutarı 53 milyar 335 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Bunun 16 milyar 416 milyon liralık kısmına denk gelen 179 projeyi "komple yeni" türündeki yatırımlar oluşturdu.
İkinci sırada enerji sektörü yer aldı. Sektörde 2022 yılında 45 olan yatırım teşvik belgesi sayısı geçen yıl yüzde 82 artışla 82'ye yükseldi. Sabit yatırım tutarı 1 milyar 464 milyon lira olarak hesaplanan enerji projelerinin 85 kişilik istihdam oluşturması bekleniyor.
Hizmetler sektöründe 48, tarımda 3, madencilik sektöründe ise 2 proje için yatırım teşvik belgesi düzenlendi.
Öte yandan, Bakanlık tarafından 2023'te Kocaeli'de yatırım süreci tamamlanan 84 projeye tamamlama vizesi (teşvik alan şirketlerin yatırımı tamamladığına ilişkin onay) verildi. Bunlardan 28'ini "komple yeni" sınıfına giren projeler oluşturdu.
Sakarya'da 230 yatırım projesine teşvik belgesi verildi
Sakarya'da da hayata geçirilmesi planlanan 230 yatırım projesi için geçen yıl teşvik belgesi düzenlendi. Bu projelerin 12'si yabancı, 218'i yerli sermayeli.
Teşvik belgesi düzenlenen yatırımların öngörülen sabit yatırım miktarı 32 milyar 785 milyon lira olarak hesaplanırken, bu yatırımlar tamamlandığında kentte 5 bin 46 kişilik yeni istihdam oluşması bekleniyor.
Mevcut projelerin 89'unu 15 milyar 870 milyon liralık "komple yeni" türündeki yatırımlar oluşturdu.
Yatırımlarda ilk sırayı imalat sanayi projeleri aldı. İmalat sanayi sektöründe 147, enerjide 69, hizmetlerde 9, tarım sektöründe ise 5 proje için yatırım teşvik belgesi düzenlendi.
İmalat sanayi sektöründe öngörülen sabit yatırım tutarı 28 milyar 812 milyon lira olarak kayda geçti. Bu yatırımların 4 bin 819 kişiye iş imkanı oluşturacağı öngörülüyor.
Söz konusu dönemde 30 yatırıma da tamamlama vizesi verildi.
Son Dakika › Ekonomi › Kocaeli ve Sakarya'da 808 Yatırım Projesi Teşvik Kapsamına Alındı - Son Dakika
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