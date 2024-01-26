Koçarlı, Türkiye\'nin Künar İşleme Ticaret Merkezi Haline Geldi

Aydın'ın Koçarlı ilçesi Türkiye'nin önemli tarım zenginliklerinden biri olan künarın deposu haline geldi. Türkiye'deki künar kozalaklarının büyük bir kısmının toplandığı Koçarlı'da işlenen ürünler dünyanın çeşitli ülkelerinde ve ülke genelinde tüketime sunuluyor.

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden biri olan Aydın'ın Koçarlı ilçesi künar üreticiliğindeki liderliğini korurken bu alandaki özel sektör yatırımları ile de ülkenin künar işleme ticaret merkezi haline geldi. Zengin tarım arazileri, iklim şartları ve Koçarlı Belediyesi'nin tarımı destekleyen yerel yönetim politikaları, Koçarlı ilçesini künarın merkezi haline getirdi. İlçedeki üretimin yanı sıra Ege, Akdeniz ve Marmara Bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin değişik illerinden toplanan künarlar Koçarlı'ya getiriliyor. Burada işlenen künarların meyveleri önemli bir besin maddesi olarak tüketime sunulurken, çok değerli bir yakıt olan kabuk ve kozalaklar da pek çok işletmenin enerji ihtiyacını karşılarken künar işletmeleri bölgedeki istihdama da önemli katkı sağlıyor.

Künar'ın artık Koçarlı ilçe özdeşleştiğini belirten Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, belediye olarak ilçedeki yatırımcılara her türlü desteği sunmaya gayret gösterdiklerini belirterek, "Yatırım yapıp bir yandan ülke ekonomisine katkı sağlayıp diğer yandan da istihdam oluşturan herkese müteşekkiriz" dedi. bitkiyi en iyi şekilde işleyerek tüketicilerle buluşturuyoruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN