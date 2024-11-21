Kocasinan Belediyesi'nden Vergi Ödeme Kolaylığı - Son Dakika
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Ekonomi

Kocasinan Belediyesi'nden Vergi Ödeme Kolaylığı

Kocasinan Belediyesi\'nden Vergi Ödeme Kolaylığı

Kocasinan Belediyesi, Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergi ödemelerinin son tarihine yaklaşırken, vatandaşların vergi ödemelerini daha kolay yapabilmeleri için çalışma saatlerini düzenledi. Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, vergilerin geleceğin teminatı olduğunu vurguladı.

21.11.2024 12:36  Güncelleme: 12:38
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Kocasinan Belediyesi, Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergi ödemelerinin 2 Aralık Pazartesi günü sona erecek olmasından dolayı vatandaşların vergi ödemelerini rahatlıkla yapabilmesi için çalışma saatlerinde düzenleme yaptı. Vergi ödeme konusunda hassasiyet gösteren vatandaşlara teşekkür eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Vergiler, geleceğimizin teminatıdır" dedi.

Vergi ödemelerinde her türlü ödeme kolaylığı sunan Kocasinan Belediyesi; Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam vergilerini ödemek isteyen mükellefler için hafta sonu saat 09.00 ile 16.00 saatleri arası, hafta içi ise saat 08.30 ile 19.00 saatleri arası veznelerin açık olacağı duyuruldu. Vatandaşların işlerini kolaylaştırmak ve daha yaşanabilir bir ilçe sunmak için çalıştıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar; "Vatandaşlarımıza e-belediye uygulamaları, internetten ödeme, posta çeki ile kredi kartına taksit ödeme gibi kolaylıklar sunuyoruz. İnternet vasıtasıyla vergi ödemeleri hem belediye hem de vatandaşa büyük kolaylık sağlıyor. Ödenen vergileri daha iyi kaliteli hizmetler olarak vatandaşlarımıza sunuyoruz. Yatırılan her kuruş Kocasinan'ın, aynı zamanda ülke ekonomisinin büyümesine katkı sunmaktadır. Bu sebeple unutmayalım ki; vergiler geleceğimizin teminatını oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini; "Şimdiden vergi ödeme konusunda hassasiyet gösteren hemşerilerime teşekkür ediyorum" diye noktaladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kocasinan Belediyesi'nden Vergi Ödeme Kolaylığı - Son Dakika

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