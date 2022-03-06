Koçlar Gönen'de panayırda boy gösterdi - Son Dakika
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Koçlar Gönen'de panayırda boy gösterdi

06.03.2022 15:36
Koçlar Gönen'de panayırda boy gösterdi

Gönen İlçesinde birincisi düzenlenen Koç Panayırı, Gönen Ticaret Borsası canlı hayvan pazarı'nda yapıldı.

Gönen İlçesinde birincisi düzenlenen Koç Panayırı, Gönen Ticaret Borsası canlı hayvan pazarı'nda yapıldı. 25 ilden 92 koç üreticisi 15 çeşit farklı ırk koçlarını 1.Gönen koç panayırında sergiledi.

Ülkemizin değişik illerinden 92 koç üreticisinin 15 farklı ırk koçlarını sergilediği 1. Gönen Koç Panayırına Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Gönen Belediye Başkan Vekili Mehmet Yılman, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, Gönen Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Mutlu, Balıkesir Kırsal Daire Başkanı Serkan Akça, Çetin Et, Özkan Dereli ile çok sayıda üretici ve vatandaş katıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz yaptığı konuşmasında;

" Türkiye'yi doyuran il Balıkesir hayvancılıkta önemli merkezlerden. Büyükşehir olarak damızlık çiftlikleri kurarak yapılan anlaşmalar gereği alınan hayvanları ilçelerde ücretsiz bir şekilde üreticilere dağıtacağız. Birincisi düzenlenen Gönen Koç Panayırı'nın hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen başta Çetin Et Özkan Dereli'ye ve Gönen Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Mutlu'yu tebrik ediyorum" dedi.

Yapılan duanın ardından kurdela kesimi yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve beraberindekiler daha sonra padokları gezerek üreticiler ile bir araya geldiler ve bilgi aldılar. - BALIKESİR

Koçlar Gönen'de panayırda boy gösterdi
Koçlar Gönen'de panayırda boy gösterdi
Koçlar Gönen'de panayırda boy gösterdi
Koçlar Gönen'de panayırda boy gösterdi

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Ramazan Bahçavan, Yücel Yılmaz, Balıkesir, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Koçlar Gönen'de panayırda boy gösterdi - Son Dakika


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