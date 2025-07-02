KoçSistem ve Honeywell İşbirliğiyle Siber Güvenlik Çözümleri - Son Dakika
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Ekonomi

KoçSistem ve Honeywell İşbirliğiyle Siber Güvenlik Çözümleri

KoçSistem ve Honeywell İşbirliğiyle Siber Güvenlik Çözümleri
02.07.2025 12:47
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KoçSistem, Honeywell ile siber güvenlik alanında işbirliği yaparak operasyonel teknoloji çözümleri sunacak.

KoçSistem, küresel endüstriyel teknoloji şirketi Honeywell ile operasyonel teknoloji alanında siber güvenlik çözümleri sunmak üzere işbirliği yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da gerçekleştirilen imza törenine KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca ve Honeywell'in Türkiye ve Orta Asya Bölgesinden Sorumlu Başkanı Uygar Doyuran katıldı.

İşbirliği kapsamında, Honeywell'in Operasyonel Teknoloji (OT) alanındaki siber güvenlik çözümleri, KoçSistem tarafından başta Türkiye olmak üzere belirlenen coğrafi pazarlarda müşterilere sunulacak. KoçSistem bu çözümlerin danışmanlık, kurulum, teknik destek ve bakım sorumluluklarını üstlenecek.

Açıklamada imza törenindeki konuşmasına yer verilen KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, Honeywell ile yapılan işbirliğinin KoçSistem'in sektördeki öncülüğünü öne çıkardığını belirtti.

Akarca, birçok sektörde sundukları kapsamlı siber güvenlik hizmetleriyle bulut teknolojileri alanında konforlu ve güvenli bir çalışma ortamı sunduklarını aktardı.

Türkiye'nin ilk Siber Güvenlik Operasyon Merkezi olan KoçSistem Security Operation Center (SOC) ile endüstriyel süreçleri siber tehditlere karşı koruduklarını vurgulayan Akarca, şunları kaydetti:

"Şimdi de OT güvenliği alanındaki gücümüzü endüstriyel teknolojiler alanında lider bir firma olan Honeywell ile birleştirerek uçtan uca çözümler üretmeyi amaçlıyoruz. Honeywell, endüstriyel otomasyonu konusunda büyük deneyim ve gelişmiş yeteneklere sahip. Bilgi Teknolojileri (BT) ve OT altyapısı giderek daha fazla entegre hale geldikçe, Honeywell endüstriyel OT yapılarını korumak için güçlü siber güvenlik yetenekleri oluşturdu. Honeywell'in dünya çapındaki çözümlerini ilk etapta Türkiye'deki müşterilerimize sunacağız, daha sonra işbirliğimizi yakın coğrafyaya da taşıma amacımız var. Türkiye'de bu alanda ilk defa yapılan bu stratejik işbirliği sayesinde, özellikle endüstriyel altyapılar, enerji, üretim ve otomasyon gibi OT sistemlerinin kritik olduğu alanlar için etkin siber güvenlik çözümleri sunabileceğiz."

"Bu ortaklık siber güvenlik tehditlerini korumamızı sağlıyor"

Honeywell'in Türkiye ve Orta Asya Bölgesinden Sorumlu Başkanı Uygar Doyuran da KoçSistem ile gerçekleştirdikleri işbirliğinin, endüstriyel operasyonlar için siber güvenliği artırma taahhütlerinde önemli bir dönüm noktası olduğunu kaydetti.

Honeywell'in siber güvenlik çözümü alanında kapsamlı bir portföye sahip olduğuna işaret eden Doyuran, "KoçSistem'in teknoloji teklifleri ve yerel uzmanlığıyla birleştirerek, bölgedeki müşteriler için hem BT hem de OT genelinde ilgi çekici bir siber güvenlik çözümü sunmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Doyuran, endüstriyel kontrol sistemlerinin dijital dönüşüm süreçlerinde giderek daha entegre hale geldiğine dikkati çekerek, "Bu ortaklık endüstriyel tesisleri siber güvenlik tehditlerinin karmaşık ortamında korumamızı ve aynı zamanda giderek gelişen yönetmeliklere uyumlarını da desteklememizi sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Teknoloji, Operasyon, istanbul, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KoçSistem ve Honeywell İşbirliğiyle Siber Güvenlik Çözümleri - Son Dakika

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