Koçtaş'tan evini kendisi boyamak isteyenler için öneriler - Son Dakika
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Koçtaş'tan evini kendisi boyamak isteyenler için öneriler

22.04.2022 11:15
Koçtaş'tan evini kendisi boyamak isteyenler için öneriler

Koçtaş, bahar aylarıyla birlikte artması nedeniyle evlerini yenilemek için duvar boyamanın püf noktalarını sunuyor.

Koçtaş, bahar aylarıyla birlikte artması nedeniyle evlerini yenilemek için duvar boyamanın püf noktalarını sunuyor.

Koçtaş'tan yapılan açıklamaya göre, boyama işlemine başlamadan önce iç cephe boyası, geçiş astarı, rulo ve kestirme fırçası, maskeleme bandı, boya karıştırıcı, boya tavası, hışır örtü gibi gerekli olan malzemelerin hazırlanması gerekiyor.

Koçtaş uzmanları süpürgelik, kapı kasaları, priz ve anahtar gibi boya gelmesi istenmeyen yerlere maskeleme bandı yapıştırılmasını tavsiye ediyor. Onarılması gereken duvarlar alçı ya da macunla spatula yardımıyla düzeltilebiliyor.

Duvar istenilen renge boyanmadan önce mevcut zeminden daha koyu bir renk kullanmak için renk geçiş astarıyla bir kat atılması gerekiyor. Astar boyanın duvarı daha iyi tutmasını, daha uzun süre dayanmasını ve eski boyanın daha kolay kapanmasına yardımcı oluyor.

Koçtaş uzmanları kullanmaya başlamadan önce boyanın üzerindeki talimatların uygulanmasını öneriyor. Hem geçiş astarında hem de boyada kullanılan marka ve ürüne göre kuruma süresi değişebiliyor. Astar kuruduktan sonra boyanın hazırlık aşamasına geçiliyor. Astar ve boyama işlemine kestirme fırçasıyla kenar ve köşeleri boyayarak başlanması uygun görülüyor.

Rulo fırçanın yukarından aşağıya ve aşağıdan yukarıya doğru hareket ettirilerek uygulanması, ilk kat tamamen kuruduktan sonra kusurlu yerlerin düzeltilmesi ve boyanın renginin oturması için ikinci kat boya uygulanması gerekiyor.

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Koçtaş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Koçtaş'tan evini kendisi boyamak isteyenler için öneriler - Son Dakika


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