Koklear implant uygulamaları çözüme odaklı - Son Dakika
Üye Girişi

Koklear implant uygulamaları çözüme odaklı

26.04.2022 09:38
Koklear implant uygulamaları çözüme odaklı

Cochlear Türkiye Genel Müdürü Gül Erden, "Yeni işitme çözümlerinin işlevselliği ön planda.

Cochlear Türkiye Genel Müdürü Gül Erden, "Yeni işitme çözümlerinin işlevselliği ön planda. Koklear implant, hem işitme performansı hem kaliteli yaşam sürdürülebilirliği açısından pozitif sonuçlar ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, dünyada 460 milyon kişi işitme kaybıyla mücadele ediyor. Türkiye'de doğan her bin çocuktan 3'ü işitme kaybıyla dünyaya gözlerini açıyor. Erişkinlerde de farklı rahatsızlıklara veya yaşlanmaya bağlı işitme kaybı oluşuyor.

İşitme kaybı, yaşam kalitesini etkileyen hastalıklar içinde ise dünyada dördüncü sırada yer alıyor. Gerek sosyal yaşamda gerek iş hayatında ciddi sıkıntılara yol açan, çocuklardan yetişkinlere her yaştan insanın hayatını zorlaştıran, yol açtığı ek problemlerle duyusal işlev bozukluğunun ötesine geçen işitme kaybının pek çok çözümü de bulunuyor.

Gelişen teknoloji sayesinde ileri derece işitme kayıplarının da çözümsüz olmadığını vurgulayan, dünya çapında 180'den fazla ülkede faaliyet gösteren ve koklear implant sektöründe pazar lideri olan Cochlear'ın Türkiye Genel Müdürü Gül Erden, şunları kaydetti:

"Yeni işitme çözümlerinin işlevselliği ön planda. Koklear implant, hem işitme performansı hem kaliteli yaşam sürdürülebilirliği açısından pozitif sonuçlar ortaya koyuyor. İleri ve çok ileri derecede işitme kayıplı kişilere uygulanan koklear implant sayesinde, 'görece kaliteli yaşam yılı skorunda' elde edilen yüksek puan dikkati çekiyor.

Bir koklear implant için yapılan yatırım, işitme engelli bireyin tüm hayatına etki edecek tedaviye ve işitme kaybıyla ilişkili diğer sağlık ve yaşam performansı sonuçlarına pozitif katkı sağlıyor. Bu katkı, koklear implant kullanılması halinde ortaya çıkabilecek maliyetlerle, kullanılmaması durumunda ortaya çıkabilecek maliyetlerin farkının, yine her iki koşul için de bireyin kaliteli yaşam skoru hesaplanarak çıkan farka bölünmesiyle elde ediliyor."

"Koklear implant ameliyatlarını SGK karşılıyor"

Koklear implantların maliyet etkinliği ile de öne çıktığını anlatan Erden, şöyle devam etti:

" Dünya Sağlık Örgütü, bir medikal ürünün maliyet etkinliği eşik seviyesini, o ülkenin Gayrisafi Milli Hasılası'nın üç katı olarak belirliyor. Türkiye'nin 2021 yılı rakamlarına göre bu eşik 25 bin 500 dolar seviyesinde. 2021 SGK geri ödeme kılavuzuna göre, bir işitme engellinin yaşam boyu koklear implant ICER (Artırımlı Maliyet Etkinlik Oranı) değeri 3 bin 100 dolar olarak bulundu.

Dolayısıyla koklear implant için şu anda devlet tarafından karşılanan geri ödeme rakamlarının 'çok maliyet etkin' olduğu ortaya kondu. Aynı analiz, koklear implant ve işitme cihazı karşılaştırılarak yapıldığında, işitme cihazı daha hesaplı görünmesine rağmen, ileri ve çok ileri derecede işitme kaybı yaşayan kişiler için koklear implantın, görece yaşam yılı kalite değer sonuçları daha yüksek bulunuyor. Maliyet etkililik burada da korunuyor. Koklear implant ameliyatları devlet güvencesiyle tüm referans hastanelerde geri ödeme kapsamında yapılabiliyor."

Gül Erden, geleneksel işitme cihazlarını kullanamayan ya da geleneksel işitme cihazıyla yeterli fayda sağlayamayan hastaların, kemiğe implante edilebilir cihazlar olarak adlandırılan BAHA'ları (Bone Anchored Hearing Aids) kullanabileceğini ifade etti. Erden, BAHA'ların kullanımı, kronik otitis eksterna, kronik otitis media, dış kulak yolu atrezisi, abnormal dış veya orta kulak yapıları,opere edilemeyen orta kulak problemleri gibi iletim tipi ve mikts tip işitme kayıplarında uygun bulunduğunu kaydederek, bir kulakta total işitme kaybı olup diğer kulakta iletim tipi veya mikst tip işitme kaybı olan hastalarda uygulanması halinde, bedellerinin SGK tarafından karşılandığını bildirdi.

YORUMLAR
500
Bakan Çavuşoğlu, Brezilyalı mevkidaşı França ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması Bakan Çavuşoğlu, Brezilyalı mevkidaşı França ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması Yat pazarı 2027'ye kadar 15 milyar dolara ulaşacak Yat pazarı 2027'ye kadar 15 milyar dolara ulaşacak

Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Koklear implant uygulamaları çözüme odaklı - Son Dakika


Son Dakika
09:29 Hakim dizisinde dün akşam neler yaşandı? Yasemin, Azem ile ilgili hangi bilgiye erişti?
09:21 Alaattin Çakıcı'nın danışmanı açıkladı: Ciddi anlamda rahatsız
09:11 Üç kuruş dizisinde dün akşam neler yaşandı? Efe, babasının bilgisayarında hangi bilgilere ulaştı?
09:10 Yıkılan havuz duvarı işçinin sonu oldu
09:04 Sadakatsiz dizisi ekranlara veda ediyor! Final tarihi belli oldu
08:54 Yasak Elma'da dün akşam neler yaşandı? Ekin, Doğan'ı köşeye sıkıştırmak için nasıl bir plan yaptı?
08:54 72 yaşındaki mimar Mücella Yapıcı Gezi davasından tutuklandı: Hapse giderken Ajda Pekkan'ın şarkısını söyledi
08:44 Pakistanlı gaspçılar, 4 Nepalli turisti Taksim Meydanı'nda satırla kaçırdı: 10 bin euro fidye için kaçırılan turistler böyle kurtarıldı
08:41 Bakan Koca "hayırlı kararlar" diye duyurdu: Bilim Kurulu bugün 12.00'de toplanıyor
08:40 26 Nisan güncel altın fiyatları! Gram altın ne kadar? Çeyrek kaç TL?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 09:47:28. #1.13#
SON DAKİKA: Koklear implant uygulamaları çözüme odaklı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement