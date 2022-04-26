Koklear implant uygulamaları çözüme odaklı - Son Dakika

Cochlear Türkiye Genel Müdürü Gül Erden, "Yeni işitme çözümlerinin işlevselliği ön planda. Koklear implant, hem işitme performansı hem kaliteli yaşam sürdürülebilirliği açısından pozitif sonuçlar ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, dünyada 460 milyon kişi işitme kaybıyla mücadele ediyor. Türkiye'de doğan her bin çocuktan 3'ü işitme kaybıyla dünyaya gözlerini açıyor. Erişkinlerde de farklı rahatsızlıklara veya yaşlanmaya bağlı işitme kaybı oluşuyor.

İşitme kaybı, yaşam kalitesini etkileyen hastalıklar içinde ise dünyada dördüncü sırada yer alıyor. Gerek sosyal yaşamda gerek iş hayatında ciddi sıkıntılara yol açan, çocuklardan yetişkinlere her yaştan insanın hayatını zorlaştıran, yol açtığı ek problemlerle duyusal işlev bozukluğunun ötesine geçen işitme kaybının pek çok çözümü de bulunuyor.

Gelişen teknoloji sayesinde ileri derece işitme kayıplarının da çözümsüz olmadığını vurgulayan, dünya çapında 180'den fazla ülkede faaliyet gösteren ve koklear implant sektöründe pazar lideri olan Cochlear'ın Türkiye Genel Müdürü Gül Erden, şunları kaydetti:

"Yeni işitme çözümlerinin işlevselliği ön planda. Koklear implant, hem işitme performansı hem kaliteli yaşam sürdürülebilirliği açısından pozitif sonuçlar ortaya koyuyor. İleri ve çok ileri derecede işitme kayıplı kişilere uygulanan koklear implant sayesinde, 'görece kaliteli yaşam yılı skorunda' elde edilen yüksek puan dikkati çekiyor.

Bir koklear implant için yapılan yatırım, işitme engelli bireyin tüm hayatına etki edecek tedaviye ve işitme kaybıyla ilişkili diğer sağlık ve yaşam performansı sonuçlarına pozitif katkı sağlıyor. Bu katkı, koklear implant kullanılması halinde ortaya çıkabilecek maliyetlerle, kullanılmaması durumunda ortaya çıkabilecek maliyetlerin farkının, yine her iki koşul için de bireyin kaliteli yaşam skoru hesaplanarak çıkan farka bölünmesiyle elde ediliyor."

"Koklear implant ameliyatlarını SGK karşılıyor"

Koklear implantların maliyet etkinliği ile de öne çıktığını anlatan Erden, şöyle devam etti:

" Dünya Sağlık Örgütü, bir medikal ürünün maliyet etkinliği eşik seviyesini, o ülkenin Gayrisafi Milli Hasılası'nın üç katı olarak belirliyor. Türkiye'nin 2021 yılı rakamlarına göre bu eşik 25 bin 500 dolar seviyesinde. 2021 SGK geri ödeme kılavuzuna göre, bir işitme engellinin yaşam boyu koklear implant ICER (Artırımlı Maliyet Etkinlik Oranı) değeri 3 bin 100 dolar olarak bulundu.

Dolayısıyla koklear implant için şu anda devlet tarafından karşılanan geri ödeme rakamlarının 'çok maliyet etkin' olduğu ortaya kondu. Aynı analiz, koklear implant ve işitme cihazı karşılaştırılarak yapıldığında, işitme cihazı daha hesaplı görünmesine rağmen, ileri ve çok ileri derecede işitme kaybı yaşayan kişiler için koklear implantın, görece yaşam yılı kalite değer sonuçları daha yüksek bulunuyor. Maliyet etkililik burada da korunuyor. Koklear implant ameliyatları devlet güvencesiyle tüm referans hastanelerde geri ödeme kapsamında yapılabiliyor."

Gül Erden, geleneksel işitme cihazlarını kullanamayan ya da geleneksel işitme cihazıyla yeterli fayda sağlayamayan hastaların, kemiğe implante edilebilir cihazlar olarak adlandırılan BAHA'ları (Bone Anchored Hearing Aids) kullanabileceğini ifade etti. Erden, BAHA'ların kullanımı, kronik otitis eksterna, kronik otitis media, dış kulak yolu atrezisi, abnormal dış veya orta kulak yapıları,opere edilemeyen orta kulak problemleri gibi iletim tipi ve mikts tip işitme kayıplarında uygun bulunduğunu kaydederek, bir kulakta total işitme kaybı olup diğer kulakta iletim tipi veya mikst tip işitme kaybı olan hastalarda uygulanması halinde, bedellerinin SGK tarafından karşılandığını bildirdi.