Kolombiya IMF Borcunu Ödedi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

23.04.2026 02:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kolombiya, IMF'ye olan borcunu tamamen ödeyerek yeni bir taahhüt planlamadığını açıkladı.

Kolombiya'da Cumhurbaşkanı Gustavo Petro hükümetinin, Uluslararası Para Fonu'na (IMF) önceki yönetimlerden kalan borcun tamamını ödediği bildirildi.

Başkent Bogota'da düzenlenen para politikası forumunda konuşan Maliye Bakanı German Avila, ülkenin IMF'ye olan borcunun tamamının ödendiğini ve kurumla yeni bir taahhüde girme planlarının olmadığını belirtti.

Avila, IMF'ye yaklaşık 5,3 milyar dolarlık esnek kredi hattından kaynaklanan borcun ödendiğini aktararak, "Kolombiya hükümeti, IMF'ye borcunun tamamını ödedi. Şu an IMF'ye hiçbir borcumuz bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.

Yakın zamanda IMF heyetinin ülkeye yaptığı ziyareti hatırlatan Avila, şunları kaydetti:

"Görüşmeleri farklı şartlarda, farklı bir dille ve farklı biçimlerde gerçekleştirebildik. Görüşme, Maliye Bakanı'nın IMF heyetine artık kendilerine bir borcumuz olmadığını ve gelecekte de bu kuruluşa borçlanma gibi bir beklentimiz bulunmadığını bildirmesiyle başladı. Bu gelişme, ilişki ve görüşme kurallarını anında ve tamamen farklı bir zemine oturttu. Bu tür görüşmelerde normalde sunulan standart el kitabı (reçeteler), Kolombiya vakasında geçerliliğini yitirdi."

Kolombiya-IMF ilişkisi

Kolombiya, IMF ile ilişkisini uzun süredir "Esnek Kredi Hattı" üzerinden yürütüyordu. Bu sistem, ekonomik temelleri güçlü ülkelere kriz dönemlerinde likidite desteği sağlamak amacıyla kullanılıyor.

Ulusal basına göre, Kolombiya, IMF'nin bu esnek kredi imkanını 2009 yılından beri kullanıyor.

Bir önceki Cumhurbaşkanı Ivan Duque döneminde (2018-2022), Kovid-19 pandemisinin başlamasıyla hükümet, artan kamu harcamalarını finanse etmek ve sağlık krizini yönetmek amacıyla IMF'den 5 milyar doların üzerinde nakit çekimi yapmıştı.

Bu, Kolombiya tarihinde söz konusu kredi hattının doğrudan nakit olarak ilk büyük kullanımı olmuştu.

Son ödemeyle Kolombiya'nın IMF'ye hiçbir borcu kalmadı.

Kaynak: AA

Kolombiya, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 03:08:12. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.