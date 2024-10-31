Kombi Bakımıyla Tasarruf Sağlayın - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kombi Bakımıyla Tasarruf Sağlayın

Kombi Bakımıyla Tasarruf Sağlayın

Kombilerin verimli kullanımıyla doğalgaz faturalarında %30'a kadar tasarruf mümkün.

31.10.2024 10:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sıcak su ve ısınma ihtiyaçları için kritik öneme sahip olan kombilerin, verimli kullanılması hem enerji tasarrufu hem de uzun ömürlü kullanım açısından büyük önem taşıyor. Baymak Satış ve Pazarlama Direktörü Pınar Canlı, verimli kombi kullanımı için ısı yalıtımı, doğru kombi seçimi ve düzenli kombi bakımı gibi önlemlerle doğalgaz faturalarında yüzde 30 oranında bir tasarruf sağlanabileceğine dikkat çekti. Pınar Canlı, "Soğuklar bastırmadan mutlaka uzman kişilere kombi bakımınızı yaptırın. Rastgele numaralardan gelen bakım teklifleri konusunda da dikkatli olun" uyarısında bulundu.

Isınma ve sıcak su ihtiyacını karşılayan kombilerin verimli ve güvenli bir şekilde çalışabilmesi, ısı konforunun ve tasarrufun devamlılığı için önem arz ediyor. Ayrıca ısı yalıtımı, doğru kombi seçimi ve düzenli kombi bakımı gibi önlemlerle doğalgaz faturalarında yüzde 30 oranında bir tasarruf sağlanabiliyor. Verimli kombi kullanımı için öncelikle cihazın düzenli bakımının yapılması, alınması gereken önlemlerin başında geliyor. Çünkü bakım yapılmayan kombilerde arızaların daha sık meydana gelmesi, cihazın ömrünün kısalmasına neden oluyor. Düzenli kombi bakımı ise gaz sızıntıları ve diğer potansiyel tehlikelerin önüne geçerek aynı zamanda enerji tasarrufuna ve doğalgaz faturalarının düşmesine de yardımcı oluyor. Bu noktada en önemli unsur ise, kombi bakımının mutlaka uzman teknisyenler tarafından yapılması aksi takdirde cihazın zarar görmesiyle güvenlik riski oluşabiliyor.

Baymak Satış ve Pazarlama Direktörü Pınar Canlı, soğuk havalarda kabarık doğalgaz faturalarının önüne geçmek için yapılması gerekenleri sıralarken, "Kaliteli ve tasarruflu ısınma için kullanıcılar öncelikle yoğuşmalı, enerji verimi yüksek kombileri tercih etmeli. Teknik servise ve yedek parçaya kolay ulaşım imkanı sunan markalar seçilmeli" dedi.

"Yılda en az bir kez bakım yaptırılmalı"

Kombi bakımının her yıl en az bir kez yapılması gerektiğine vurgu yapan Pınar Canlı, ayrıca şu konulara dikkat çekti: "Soğuk havalar bastırmadan kombi bakımınızı yaptırmayı unutmayın. Şu sıralar bunun için tam da zamanı. Bu sayede, kış aylarında sıcak ve konforlu bir ortamda yaşayabilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşamanız durumunda, mutlaka uzman ve yetkili bir servisten yardım almayı ihmal etmeyin. Ancak rastgele numaralardan gelen bakım teklifleri konusunda da dikkatli olun. Düzenli bakımın yanı sıra kombinin sabit ısıda tutulması da alınması gereken ilk önlemlerden biri. Kombiyi sürekli kapatıp açmak yerine, sabit bir ısıda çalıştırmak gerekli. Evde bulunmadığınız zamanlarda kombi ısı seviyesini minimum 15-16 santigrat dereceye getirirseniz hem tasarruf sağlar hem de daha konforlu bir ortam sağlamış olursunuz."

Şirket tarafından doğru kombi kullanımının püf noktaları şu şekilde sıralandı:

"Yıllık bakım: Kombinizin her yıl, uzman bir teknisyen tarafından bakıma alınması önerilir. Bakım sırasında, cihazın iç aksamları kontrol edilir, filtreler temizlenir ve gerekli ayarlamalar yapılır.

Su basıncı kontrolü: Kombinin su basıncı, 1-2 bar arasında olmalıdır. Basınç düştüğünde, su ekleyerek basıncı dengelemelisiniz.

Hava alma: Radyatörlerde hava birikmesi, ısınmayı olumsuz etkiler. Radyatörlerin üst kısmı soğuyorsa, hava alma işlemini yapmalısınız.

Termostat ayarları: Kombinin termostatını mevsime uygun olarak ayarlamak, enerji tasarrufu sağlar. Aşırı yüksek sıcaklık ayarlarından kaçının.

Yalıtım kontrolü: Eviniz iyi bir yalıtıma sahipse, kombiniz daha az çalışır ve daha az enerji harcar. Pencerelerin ve kapıların sızdırmaz olduğundan emin olun.

Gaz kaçağı kontrolü: Kombinin gaz hattında herhangi bir sızıntı olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Şüpheli bir durumda hemen gaz firması ile iletişime geçin.

Acil durum planı: Kombide bir arıza veya gaz kaçağı durumunda ne yapmanız gerektiğini önceden belirleyin. Acil durum numaralarını not edin ve gerektiğinde kullanın.

Böylece; kış aylarında konforlu ve tasarruflu bir ısınma deneyimi yaşarken, doğalgaz faturalarınızı da düşürebilirsiniz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güvenlik, Ekonomi, Baymak, Enerji, Yaşam, Pınar, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kombi Bakımıyla Tasarruf Sağlayın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:21 Marmara Denizi Sedef Adası açıklarında kuru yük gemisinde yangın 2 kişi hayatını kaybetti Marmara Denizi Sedef Adası açıklarında kuru yük gemisinde yangın! 2 kişi hayatını kaybetti
13:17 Esenyurt Belediyesi’ne gitmeye çalışan CHP otobüsü polis barikatına takıldı Esenyurt Belediyesi'ne gitmeye çalışan CHP otobüsü polis barikatına takıldı
12:59 Mansur Yavaş, Esenyurt Belediyesi önündeki buluşmaya gitmiyor Mansur Yavaş, Esenyurt Belediyesi önündeki buluşmaya gitmiyor
12:52 Belediye başkanından çalışanına cinsel saldırı ve taciz Belediye başkanından çalışanına cinsel saldırı ve taciz!
11:46 Kayyum Can Aksoy’un ilk hamlesi Özer’in duvardaki fotoğraflarını kaldırtıp Türk bayrağı astırmak oldu Kayyum Can Aksoy'un ilk hamlesi Özer'in duvardaki fotoğraflarını kaldırtıp Türk bayrağı astırmak oldu
22:14 Köprüde şeytan kostümüyle koşan şahıs yakalandı Köprüde şeytan kostümüyle koşan şahıs yakalandı
21:41 Esenyurt’un eski başkanı Necmi Kadıoğlu’ndan dikkat çeken paylaşım Esenyurt'un eski başkanı Necmi Kadıoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
20:13 MHP liderine idam ipi fırlatan Dervişoğlu: Ben Bahçeli ile her zaman el sıkışırım MHP liderine idam ipi fırlatan Dervişoğlu: Ben Bahçeli ile her zaman el sıkışırım
20:01 Şeytan kostümüyle ortalığı karıştırdı, elinde mızrakla koşmaya başladı Şeytan kostümüyle ortalığı karıştırdı, elinde mızrakla koşmaya başladı
20:00 Derbi sonrası muhabir Emre Kaplan’ın burnunu kıran Sezgin Gülnar tahliye oldu Derbi sonrası muhabir Emre Kaplan'ın burnunu kıran Sezgin Gülnar tahliye oldu
19:57 Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı
19:40 İspanya’daki sel felaketinde can kaybı 72’ye yükseldi İspanya'daki sel felaketinde can kaybı 72'ye yükseldi
19:38 Ricardo Quaresma Beşiktaş’a geri dönüyor Ricardo Quaresma Beşiktaş'a geri dönüyor
19:30 CHP’li başkandan Ahmet Özer için toplanma çağrısı CHP'li başkandan Ahmet Özer için toplanma çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2024 15:09:52. #1.12#
SON DAKİKA: Kombi Bakımıyla Tasarruf Sağlayın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.