KONE Türkiye 30. Yılını Kutladı
Ekonomi

KONE Türkiye 30. Yılını Kutladı

20.08.2025 12:07
KONE, Türkiye'deki 30 yıllık faaliyetini kutlayarak kentsel gelişime katkı sunduğunu açıkladı.

Asansör ve yürüyen merdiven sektöründe dünya önde gelen firmaları arasında yer alan KONE, Türkiye'de doğrudan faaliyet göstermesinin 30. yılını kutladı.

Asansör ve yürüyen merdiven sektöründe dünya önde gelen firmaları arasında yer alan KONE, Türkiye'de doğrudan faaliyet göstermesinin 30. yılını kutladı. 1995 yılında KONE Asansör San. ve Tic. A.Ş. olarak kurulan KONE Türkiye, binlerce bina ve kamusal alanda sürdürülebilir insan hareketliliği sağlayarak, ülkenin kentsel gelişimine önemli katkılar sunduğunu açıkladı.

KONE Türkiye Genel Müdür Vekili Akın Akbulut, "KONE olarak 30 yıldır Türkiye'nin dört bir yanındaki şehirlerde insanların güvenle ve konforla hareket etmesine destek olmaktan büyük onur duyuyoruz. Bu önemli dönüm noktası, müşterilerimizin bize duyduğu güvenin ve müşteri odaklılık, iş birliği, cesaret ve önemsemekten oluşan KONE değerlerini her gün hayata geçiren ekiplerimizin özverisinin en güçlü göstergesidir" dedi.

KONE Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Genel Müdürü Loay Dajani, "Türkiye büyümeye ve şehirleşmeye devam ederken, taahhüdümüz her zamankinden daha güçlü. KONE olarak otuz yıldır yenilikçi, enerji verimli ve dijital bağlantılı asansör ve yürüyen merdiven çözümlerini pazara sunmada öncülük ediyoruz. 7/24 akıllı servislerimiz, akıllı bakım teknolojilerimiz ve güçlü yerel varlığımız sayesinde, Türkiye genelinde binaların performansını artırmada ve insanların günlük yolculuklarını iyileştirmede güvenilir bir iş ortağı olduk. Müşterilerimizle birlikte kentsel mobilitenin geleceğini şekillendirmeye devam etmekten gurur duyuyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

KONE Türkiye 30. Yılını Kutladı

11:53
İstanbul’da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talep edildi
İstanbul'da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talep edildi
10:09
Anlaşma sağlanamadı Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor
Anlaşma sağlanamadı! Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor
