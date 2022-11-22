Canlı yayında muz-patates karşılaştırması yapan İstanbul Ziraat Odası Başkanı Demir isyan etti: Tencere darbesi yapıyorlar

CNN Türk canlı yayına konuk olan İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir, son dönemlerde vatandaşı kara kara düşündüren fahiş fiyatlarla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"PATATESİN FİYATI MUZU GEÇMİŞ"

Zincir marketlerin fiyatları kasıtlı olarak artırdığını belirten Demir, "Patatesin fiyatı muzu geçmiş. Böyle iş mi olur. Bunların derdi başka. Patates olmadan yemek yapamazsın, ama muz olmadan yemek yapabilirsin. İşte oyun burada. Biz tahıl krizinin aşılması için çalışan bir ülkeyiz, bizde yapılanlara bak" dedi.

"POSTMODERN TENCERE DARBESİ YAPIYORLAR"

Marketlerin amacının halkı sokağa sürüklemek olduğunu aktaran Demir, "Bunlar postmodern tencere darbesi yapıyorlar. Mutfakta yangın çıkarmaya çalışıyorlar ki ülke kaosa sürüklensin. İnsanları sokağa çıkarmaya çalışıyorlar. Bunların hepsi bilinçli yapılan şeyler. 100 liraya mal ettiklerini 140 TL'ye satıyorlar. Ben süt üreticisiyim, zaten canımız burnumuzda. Bizden aldıkları fiyatın katbekat üzerine koyup halka veriyorlar" ifadelerini kullandı.