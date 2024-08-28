Konukoğlu Ailesi Türkiye\'nin En Çok Vergi Beyan Eden Mükellefleri Arasında

Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 2023 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi rekortmenleri açıklandı. İsmi açıklanan mükellefler arasında Gaziantep'ten listede Konukoğlu ailesi yer aldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı kurumsal sitesinde yayımlanan açıklamaya göre Konukoğlu ailesi'nden Hakan, Adil Sani, Fatih, Abdulkadir ve Zeki Konukoğlu kardeşler Türkiye genelinde en çok vergi beyan eden ilk 100 mükellef arasında bulunuyor.

SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Konukoğlu 57'nci, Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu 75'inci, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih Konukoğlu 76'ncı, Onursal Başkanlar Abdulkadir Konukoğlu 77'nci, Zeki Konukoğlu ise 90'ıncı sıradan listeye girme başarısını gösterdi. - GAZİANTEP