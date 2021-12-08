Konut alacaklar dikkat! Devlet desteği 42 bin TL'ye kadar çıktı

Konut hesabı uygulamasında devlet katkısı tutarı 2022 yılıyla beraber artacak. Devlet birçok konuda tasarruf sahiplerinin yanında yer alıyor. Bireysel Emeklilik Sistemi'ne katılanlara yüzde 25'lik katkı yapılıyor. Yine evlenmek için bankada hesap açıp birikim yapanlara belli oranlarda destek veriliyor. Bunun yanında konut almak isteyenlerin de devlet yanında.

DEVLET DESTEĞİ YATIRILAN PARAYA GÖRE DEĞİŞİYOR

Faruk Erdem'in Yeni Asır'daki yazısına göre konut almak için açılan hesaplara devlet önemli oranlarda katkı yapıyor. Bankada açılacak konut hesabında biriken paranıza devlet de belli oranlarda katkı yapıyor. Bunun için bir bankada konut hesabı açmak yeterli oluyor.

Devlet bu hesaba sizin yatırdığınız paraya göre katkı yatırıyor. Tabi bunun bir üst ve alt limiti de bulunuyor. Bu arada devletin yaptığı bu katkı her yıl yeniden değerleme oranı kadar da artırılıyor.

İŞTE KONUT DESTEK ÖDEMESİNDE YENİ TUTARLAR

Bu kapsamda tutarlara 2022 yılında da yüzde 36.2 artış uygulanacak. İşte konut desteğinde Ocak'ta yürürlüğe girecek yeni tutarlar:

Hesaba aylık ödemede alt sınır 519,16 liradan 707,09 liraya, üst sınır 5 bin 191 lira 53 kuruştan 7 bin 70 lira 86 kuruşa çıkacak.

Katılımcı hesabın açılış tarihinde azami 62 bin 298 lira 36 kuruş para yatırabiliyor.

2022'de hesap açanlar bir defada 84 bin 850 lira 36 kuruşa varan para yatırabilecek.

Devlet katkısında üst sınır tutarları da Ocak'ta artacak.

Düzenli ödeme süresi 36-47 ay olanlar 26 bin 995 liraya, 48-59 ay arası olanlar 29 bin 72 liraya, 60 ay ve üzeri olanlar 31 bin 149 liraya varan devlet katkısı alabiliyor. Yüzde 36.2'lik yeniden değerleme oranının yansıtılmasıyla devlet katkısı üst limiti düzenli ödeme süresi 36-47 ay olanlarda 36 bin 768 liraya, 48-59 ay arası olanlarda 39 bin 596 liraya, 60 ay ve üzeri olanlarda 42 bin 425 liraya yükselecek. 5 yılda 212 bin 125 lira ve üzerinde birikim yapan kişi, ev sahibi olduğunda 42 bin 425 lira devlet katkısı alabilecek.

KONUT ALIRKEN BUNLARA DİKKAT!

Ev alırken devlet katkısından yararlanmak için şu noktalara dikkat etmek gerekiyor:

Konut hesabını tamamı kendi adına kayıtlı kat mülkiyeti, kat irtifakı veya müstakil tapulu başka bir konut edinmemiş Türk vatandaşları açabiliyor.

Aynı bankada birden fazla konut hesabı açılamıyor. Başka bankalar nezdinde birden fazla konut hesabı açılması durumunda hesaplar birleştirilemiyor.

Yalnızca başvurulan ilk hesaba devlet katkısı ödeniyor.