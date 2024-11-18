Konut Fiyat Endeksi Ekim'de Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Konut Fiyat Endeksi Ekim'de Yükseldi

Ekim 2024'te konut fiyat endeksi nominal %26,8 arttı, reel %14,7 azaldı.

18.11.2024 10:43
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Konut fiyat endeksi, Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 26,8 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 14,7 oranında azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılı Ekim ayı konut fiyat endeksi (KFE) verisini açıkladı. Buna göre Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,1 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 26,8 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 14,7 oranında azaldı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,1 oranında artarak 151,1 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,8 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 14,7 oranında azalış gösterdi.

İstanbul, Ankara ve İzmir'in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 1,1, 2,8 ve 4,5 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 21,2, 32,5 ve 28,7 oranlarında artış gösterdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Konut Fiyat Endeksi Ekim'de Yükseldi - Son Dakika

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