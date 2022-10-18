Konut Fiyat Endeksi ağustosta yüzde 8 arttı - Son Dakika
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Konut Fiyat Endeksi ağustosta yüzde 8 arttı

18.10.2022 14:43
Konut Fiyat Endeksi ağustosta yüzde 8 arttı

Konut Fiyat Endeksi (KFE), ağustosta bir önceki aya göre yüzde 8 artarak 548,5 seviyesinde gerçekleşti.

Konut Fiyat Endeksi (KFE), ağustosta bir önceki aya göre yüzde 8 artarak 548,5 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ağustos 2022 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan (KFE) (2017=100), ağustosta bir önceki aya göre yüzde 8 artarak 548,5'e çıktı.

Konut Fiyat Endeksi, ağustosta yıllık bazda yüzde 184,6 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 57,2 oldu.

Üç büyük il için konut fiyat endeksi değişimine bakıldığında ağustosta bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 7,9, 7,8 ve 9,1 artış görüldü. Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 210,8, Ankara'da 193,5 ve İzmir'de yüzde 175,7 yükseldi.

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Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Konut Fiyat Endeksi ağustosta yüzde 8 arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konut Fiyat Endeksi ağustosta yüzde 8 arttı - Son Dakika
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