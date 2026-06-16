Konut Fiyatları Artıyor

(ANKARA) –

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın mayıs ayı verilerine göre, Konut Fiyat Endeksi aylık yüzde 1,7, yıllık bazda yüzde 24,5 arttı. Yeni Kiracı Kira Endeksi ise yıllık bazda nominal yüzde 30,4 yükselmesine rağmen reel olarak yüzde 1,7 düşüş gösterdi.







Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı Mayıs ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) ve Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE) verilerini açıkladı. Verilere göre, Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi, 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,7 artarak 227,1 seviyesine ulaştı.







KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 24,5 oranında yükselirken, aynı dönemde reel olarak yüzde 6,1 oranında azalış gösterdi.

İSTANBUL VE ANKARA'DA KONUT FİYATLARI ARTTI

Mayıs ayında İstanbul ve Ankara'da konut fiyat endeksi bir önceki aya göre sırasıyla yüzde 2,1 ve yüzde 1,5 arttı. İzmir'de ise aynı dönemde yüzde 0,1 oranında azalış kaydedildi.

Yıllık bazda değerlendirildiğinde ise endeks değerleri İstanbul'da yüzde 25,4, Ankara'da yüzde 27,3 ve İzmir'de yüzde 22,8 oranında artış gösterdi.

EN YÜKSEK ARTIŞ BİNGÖL VE MUŞ BÖLGESİNDE OLDU

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması'na göre bölgelerin yıllık konut fiyat endeksi değişimleri incelendiğinde, Mayıs 2026 döneminde en yüksek yıllık artışın yüzde 28,2 ile Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkari ve Muş bölgesinde gerçekleştiği görüldü.

Aynı dönemde en düşük yıllık artış ise yüzde 15,8 ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ bölgesinde kaydedildi.

YENİ KİRACI ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 30,4 ARTTI

TCMB'nin açıkladığı verilere göre, Yeni Kiracı Kira Endeksi 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 arttı. Endeks, geçen yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 30,4 yükselirken, reel olarak yüzde 1,7 azaldı.

Mayıs ayında YKKE, İstanbul'da aylık bazda yüzde 3,1, Ankara'da yüzde 1,1 ve İzmir'de yüzde 1,0 oranında artış gösterdi.

Yıllık bazda ise yeni kiracı kira endeksi İstanbul'da yüzde 36,7, Ankara'da yüzde 33,8 ve İzmir'de yüzde 30,2 arttı.

YENİ KİRACI KİRA ARTIŞINDA İSTANBUL İLK SIRADA YER ALDI

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması'na göre bölgelerin yıllık yeni kiracı kira endeksi değişimleri incelendiğinde, Mayıs 2026 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 36,7 ile İstanbul bölgesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde en düşük yıllık artış ise yüzde 18,9 ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ bölgesinde gözlendi.