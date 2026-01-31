Konut kredilerinde yeni dönem: Birinci-ikinci el ayrımı kaldırıldı, azami kredi tutarı yükseltildi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) konut kredileri ile ilgili yeni bir düzenlemeye gitti.

BİRİNCİ-İKİNCİ EL KONUT AYRIMI KALDIRILDI

Buna göre, konut kredilerinde birinci ve ikinci el konut ayrımı kaldırıldı. Ayrıca 'C' enerji sınıfı konutlar da avantajlı kredi oranı uygulanan krediler kapsamına alındı.

5 MİLYON TL ALTINDAKİ KONUTLARDA, KREDİ TUTARI KONUT DEĞERİNİN YÜZDE 90'INA KADAR ÇIKABİLECEK

Ayrıca konut ve konut teminatlı kredilerde uygulanacak azami kredi tutarları da yeniden belirlendi. Karara göre, konutun değeri ve enerji sınıfına göre kredi tutarı farklı oranlarda uygulanacak. Örneğin, değeri 5 milyon TL ve altında olan konutlarda, kredi tutarı konut değerinin yüzde 90'ına kadar çıkabilecek. 5–7 milyon TL arasındaki konutlar için oran yüzde 70–80, 7–10 milyon TL arasındaki konutlar için yüzde 60–70, 10–20 milyon TL için yüzde 40–50, 20 milyon TL üzerindeki konutlarda ise yüzde 20–40 aralığında olacak.

KONUTU BULUNANLAR İÇİN YÜZDE 75 AZALTILARAK UYGULANACAK

Öte yandan, kendisi, eşi veya 18 yaş altı çocuğu adına konut bulunan kişiler için kredi oranları yüzde 75 azaltılarak uygulanacak. Düzenlemenin temel amacının, ilk kez ev sahibi olacak vatandaşlara finansman kolaylığı sağlamak olduğu belirtildi.