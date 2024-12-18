Konut Satışları Kasım'da Yüzde 63,6 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Konut Satışları Kasım'da Yüzde 63,6 Arttı

Geniş Video İzle

Kasım ayında Türkiye genelinde konut satışları geçen yıla göre yüzde 63,6 artarak 153.014 oldu.

18.12.2024 10:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye genelinde konut satış sayısı, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 63,6 artarak 153 bin 14 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı, kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 63,6 artışla 153 bin 14 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-kasım döneminde de satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,4 artarak 1 milyon 265 bin 388'e çıktı.

İstanbul, kasımda konut satışlarında 26 bin 320 ile en yüksek paya sahip il oldu. Bu ili 14 bin 916 ile Ankara, 8 bin 583 ile İzmir izledi.

Konut satışının en az olduğu iller ise 89 ile Bayburt, 99 ile Tunceli ve 121 ile Hakkari olarak sıralandı.

(Sürecek)

Konut Satışları Kasım\'da Yüzde 63,6 Arttı
Kaynak: AA

İstanbul, Ekonomi, Türkiye, ankara, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Konut Satışları Kasım'da Yüzde 63,6 Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:27 Suriye’deki Türkmen komutanlardan Bahçeli’ye ziyaret Suriye'deki Türkmen komutanlardan Bahçeli'ye ziyaret
19:08 BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
17:44 Salim Güran’ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir
17:23 İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın
16:47 İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı
08:07 Esad’ın devrilmesi sonrası İran, 30 milyar dolarlık alacağını talep etti Esad'ın devrilmesi sonrası İran, 30 milyar dolarlık alacağını talep etti
07:44 Pentagon Sözcüsü Ryder’ı köşeye sıkıştıran Türkiye sorusu Pentagon Sözcüsü Ryder'ı köşeye sıkıştıran Türkiye sorusu
07:24 MasterChef’e Beyza’nın ’’yalnızlığı’’ damga vurdu MasterChef'e Beyza'nın ''yalnızlığı'' damga vurdu
07:11 Tarihte bir ilk: Netanyahu işgal mesajını Hermon Dağı’ndan verdi Tarihte bir ilk: Netanyahu işgal mesajını Hermon Dağı'ndan verdi
06:42 Denizli’de gece saatlerinde korkutan deprem Denizli'de gece saatlerinde korkutan deprem
03:16 Papa, Irak’ta iki suikast girişimi atlattığını açıkladı Papa, Irak'ta iki suikast girişimi atlattığını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2024 20:04:40. #1.13#
SON DAKİKA: Konut Satışları Kasım'da Yüzde 63,6 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.