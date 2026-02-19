Konut Satışları Ocak'ta Düştü - Son Dakika
Konut Satışları Ocak'ta Düştü

19.02.2026 11:08
Türkiye'de ocak ayında konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre %4,7 azaldı.

Türkiye genelinde ocak ayında satılan toplam konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 azalarak 111 bin 480 olarak hesaplandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde satılan ilk el konut sayısı ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 azalarak 34 bin 69'a ikinci el konut sayısı yüzde 5,9 düşüşle 77 bin 411'e geriledi. Böylece geçen ay satılan toplam konut sayısı 2025'in aynı ayına göre yüzde 4,7 azalışla 111 bin 480 olarak hesaplandı. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 30,6, ikinci el konut satışlarının payı yüzde 69,4 oldu.

İpotekli satışlar arttı

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 artarak 20 bin 263 olarak hesaplandı.

Diğer konut satışları ise söz konusu dönemde yüzde 8,3 azalarak 91 bin 217 olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 18,2, diğer satışların payı yüzde 81,8 oldu.

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, 2025'in aynı ayına göre ilk el konut satışları yüzde 4,2 artarken ikinci el konut satışları yüzde 0,1 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise bir önceki aya göre ilk el konut satışları yüzde 6,3 ve ikinci el konut satışları yüzde 4,7 geriledi.

Yabancılara 1306 konut satıldı

Yabancılara yapılan konut satışları ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,8 azalarak 1306 oldu. Ocak ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,2 olarak gerçekleşti.

Geçen ay ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 219 ile Rusya, 118 ile İran ve 77 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.

Bültende yapılan yenilikler ve revizyon

TÜİK tarafından açıklanan yeni bültende konut satış istatistiklerine ilave olarak iş yeri satış istatistikleri de "konut ve iş yeri satış istatistikleri haber bülteni" kapsamında aylık olarak yayımlanmaya başlandı.

Konut ve iş yeri satış istatistiklerinde mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerin yanı sıra söz konusu istatistiklerle ilgili tüm göstergeler 2013 yılı ocak ayından başlayacak şekilde yayımlandı.

Öte yandan konut satış istatistiklerine ait ana göstergeler, 2013 yılına kadar revize edilerek haber bülteni ve tablolarına yansıtılırken revizyon öncesi ve sonrası satış rakamları ile revizyon değişim oranları kamuoyuyla paylaşıldı.

(Sürecek)

Kaynak: AA

