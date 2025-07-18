Konut Satışları Yüzde 35,8 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Konut Satışları Yüzde 35,8 Arttı

18.07.2025 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haziranda konut satışları, yıllık yüzde 35,8 artışla 107 bin 723'e ulaştı. Yılın ilk yarısı rekor seviyede.

UĞUR ASLANHAN/MÜCAHİT ENES SEVİNÇ - Türkiye genelinde konut satışları haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,8 artarak 107 bin 723'e ulaşırken, yıllık bazda yükselişini 12'nci aya taşıdı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayına ilişkin konut satış istatistiklerine göre, geçen ay ülke genelinde konut satışları yıllık bazda yüzde 35,8 artarak 107 bin 723 oldu. Böylece geçen yıl temmuzda başlayan yükseliş ivmesi haziranda da devam etti.

Geçen ay ipotekli konut satışlarının yüzde 112,6 artarak 14 bin 484'e ulaşması ise dikkat çekti. Yılın ilk yarısında konut satışı yüzde 26,9 artarak 691 bin 893 oldu. Bu veri tüm zamanların en yüksek ikinci ocak-haziran dönemi verisi olarak kayıtlara geçti. Rekor, 726 bin 398 ile 2022 yılının ilk yarısında gerçekleşmişti.

Yüksek faiz oranlarına rağmen yılın ilk yarısında kredili konut satışları ikiye katlandı. Ocak-haziran döneminde ipotekli konut satışları yüzde 100,5 artarak 103 bin 90 oldu.

Sektör temsilcileri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, haziran ayına ve yılın ilk yarısına ilişkin konut satışlarını değerlendirdi.

"Yıl sonunda 1,5 milyonun üzerine çıkabiliriz"

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, konut satışlarındaki artışa işaret ederek, "Satış adedinin, enflasyonun düşmesi ve faizlerin inmesiyle bu yıl 1,5 milyonun üzerine çıkacağını düşünüyoruz." dedi.

Sıfır ve ipotekli konut satışların payının artması gerektiğini anlatan Yılmaz, arz ve kredi olanaklarında iyileşme sağlanması halinde konut ve kira fiyatlarının kontrolünün mümkün olabileceğini söyledi.

Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Dar gelirli kesimin ev sahibi olabilmesi için gerekirse uzun vadelerle konut sahibi olması sağlanmalı" şeklindeki açıklamalarını oldukça olumlu bulduklarını kaydederek, bu kapsamda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) konut kredilerindeki kısıtlamaları kaldırmasıyla kredili ve sıfır satışların daha iyi bir noktaya geleceğini anlattı.

Konut arzını artırmaya yönelik arsa maliyetlerini aşağıya çekecek uygulamaların hızla devreye alınması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, düşük maliyetli arsa arzının önemine dikkati çekti.

"Faizlerde indirimlerin başlamasıyla artış ivmesi devam edecektir"

Gayrimenkul ve İnşaat Platformu Başkanı Mustafa Ekiz de yatırımcıların özellikle büyükşehirlerde gayrimenkulü hem değer saklama hem de kira getirisi aracı olarak görmeye devam ettiğini belirterek, "Gayrimenkul, Türkiye'de tarihsel olarak enflasyona karşı bir güvenli liman olarak görülüyor. Enflasyon beklentileri devam ettikçe, insanlar tasarruflarını konut gibi somut varlıklara yönlendirme eğiliminde oluyor." dedi.

TCMB'nin temmuzda faiz indirimine gitme ihtimalinin yüksek olduğunu dile getiren Ekiz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu indirimlerin kademeli olarak devam etmesi konut kredisi faiz oranlarına da yansıyacaktır. Böylece aylık ödeme miktarları düşer ve konut alım gücü artar. Bu kapsamda özellikle ilk el konut satışları olumlu etkilenecektir. Kredili satışlardaki artış, müteahhitlerin ellerindeki stokları eritmesine ve yeni projelere başlamasına olanak tanır. Bu da inşaat sektöründe bir hareketlilik ve istihdam artışı anlamına gelir."

"Yüksek kiralar da satışları artırdı"

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Genel Başkanı Hakan Akdoğan ise konut fiyatlarının reel olarak düşmesinin satışların artmasında önemli bir etken olduğunu ifade etti.

Yüksek kira fiyatlarının vatandaşları alıma yönlendirdiğini ifade eden Akdoğan, TCMB'nin faiz indirimine gitmesini beklendiğini, böylece satışlardaki ivmenin devam etmesini öngördüklerini belirtti.

"Yüksek faiz oranlarına rağmen ipotekli satışlar katlandı"

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik de haziranda konut satışlarının önceki aya göre azaldığını belirterek, yaz dönemiyle sektörün daha durağan bir döneme girdiğini, faiz indirimiyle yeniden hareketlenmenin sağlanacağını kaydetti.

Yılın ilk yarısında 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 26,9'luk artış yaşandığını kaydeden Şişik, yüksek faiz oranlarına rağmen ipotekli satışlardaki artış oranlarının üç haneye yükseldiğini vurguladı.

"Teşvik ve destekler satış ivmesini artırır"

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur ise maliyet artışlarının dizginlenmesi, üretimin canlanmaya başlaması ve TCMB'nin ısrarlı tutumuyla sektörde canlanmanın başladığını belirterek, geçen yıl temmuzda başlayan konut satışlarındaki artış ivmesinin devam ettiğini söyledi.

Sıfır ve ipotekli satışlardaki artışa işaret eden Timur, şu ifadeleri kullandı:

"Rakamlarda düzelmeleri görüyoruz. İkinci yarıda faiz indirim rüzgarıyla canlanmayı her alanda hissetmeye başlayacağız. Bu sene 1,5 milyon bandı aşılacak görünüyor. Vatandaş konutun güvenli liman olduğuna bir kez daha işaret ediyor. Ciddi bekleyen talep var, bu tablonun değişmesi için yakalanan ivmenin daha da yukarı taşınması şart. Burada kamunun da faiz indirimleriyle beraber devreye alacağı teşvikler, özellikle evi olmayanları destekleyecek formüller rekorların daha dengeli bir görünüm göstermesini de sağlar."

"Uygun fiyatlı konut bulan alıyor"

Helmann Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün de yılın ilk yarısında yüksek faiz oranlarına rağmen konut satış adetlerinin 700 bine yaklaştığını belirterek, "Tüm olumsuzluklara karşın vatandaşlar konut alımından vazgeçmiyor. Yüksek kiralar, konut fiyatlarının son bir yılda reel olarak düşmesi ve az da olsa uygun fiyatlı konutların hala bulunabilmesi satışları artırıyor." dedi.

Özgün, döviz, altın ve vadeli mevduattan kazananların yatırımlarını gayrimenkulde değerlendirmek istemesinin de satışları artırdığını kaydederek, bundan sonraki süreçte konut arzını artırmaları gerektiğinin altını çizdi.

"Yatırımdan çok oturum amaçlı talep var"

Ege Yapı GYO Genel Müdürü Didem Güneş de geçen yılı yüksek maliyet ve faizle geçiren Türkiye'nin bu sene ivme yakaladığını söyledi.

Geçen yılın ilk yarısına göre sıfır konut satışındaki artışın yüzde 19,8 olduğunu dile getiren Güneş, "İlk 6 ay toplamında 691 bin konut satışını geçtik. Geçen sene son 6 ayda 1 milyona yakın konut satılmıştı. Dolayısıyla bu sene 1,5 milyonun üstüne çıkmamız olası görünüyor." diye konuştu.

Algün İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Algün ise özellikle orta gelirli kesimin konut kredi faizlerinin düşmesini sabırsızlıkla beklediğini kaydederek, "Elindeki parasını faiz, altın ve döviz gibi enstrümanlarda değerlendirenler uygun şartlar oluştuğunda hemen harekete geçiyor. Yatırımdan çok oturum amaçlı ev sahibi olmayı isteyen bu kesim faizler aşağı doğru hareket ettiğinde alım yapıyor." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Konut Satışları Yüzde 35,8 Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor
Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi
Gelinin en mutlu günü kabusa döndü Gelinin en mutlu günü kabusa döndü
Şas Partisi koalisyondan çekildi, Netanyahu parlamentoda çoğunluğu kaybetti Şas Partisi koalisyondan çekildi, Netanyahu parlamentoda çoğunluğu kaybetti
’Beyaz altın’ nöbeti Sabaha kadar silahla bekliyorlar 'Beyaz altın' nöbeti! Sabaha kadar silahla bekliyorlar
Tunceli Valisi Aygöl’ün esnaf ziyaretine damga vuran an Korumanın bakışlara dikkat Tunceli Valisi Aygöl'ün esnaf ziyaretine damga vuran an! Korumanın bakışlara dikkat
KKTC’nin kaderini değiştirecek keşif Miktarı açıklanmayan zengin su rezervi bulundu KKTC'nin kaderini değiştirecek keşif! Miktarı açıklanmayan zengin su rezervi bulundu
Abdulkadir Selvi ile DEM Parti arasında kriz Tülay Hatimoğulları’na ağır suçlama Abdulkadir Selvi ile DEM Parti arasında kriz! Tülay Hatimoğulları'na ağır suçlama
26 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar 26 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar!
Konyaspor Başkanı açıkladı: Fenerbahçe ile anlaştık Konyaspor Başkanı açıkladı: Fenerbahçe ile anlaştık
Kartalkaya davasında 10. celsede ara karar Tutuklu sayısı 20’ye yükseldi Kartalkaya davasında 10. celsede ara karar! Tutuklu sayısı 20'ye yükseldi

10:52
81 ilde geçerli olacak ATM kullanan herkes artık bu uyarıyla karşılaşacak
81 ilde geçerli olacak! ATM kullanan herkes artık bu uyarıyla karşılaşacak
09:49
Yer: İstanbul Araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken böyle yakalandılar
Yer: İstanbul! Araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken böyle yakalandılar
09:35
CHP’li Semra Dinçer Meclis kürsüsüne çıplak ayakla çıktı
CHP'li Semra Dinçer Meclis kürsüsüne çıplak ayakla çıktı
08:12
İBB’ye yeni operasyon 14 şüpheli gözaltına alındı, 4 kişi aranıyor
İBB'ye yeni operasyon! 14 şüpheli gözaltına alındı, 4 kişi aranıyor
15:15
Aracının üzerini 2 ay sonra açan vatandaş karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu
Aracının üzerini 2 ay sonra açan vatandaş karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu
15:13
İnternette cinsel içerikli görüntüler sattığı tespit edilen öğretmen görevden uzaklaştırıldı
İnternette cinsel içerikli görüntüler sattığı tespit edilen öğretmen görevden uzaklaştırıldı
15:09
Ünlü oyuncu Emre Alp Törün son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü oyuncu Emre Alp Törün son yolculuğuna uğurlandı
14:53
Beşiktaş resmen açıkladı: Transferi iptal edildi
Beşiktaş resmen açıkladı: Transferi iptal edildi
14:46
Edin Dzeko meydan okudu: Kenara atılacak biri değilim
Edin Dzeko meydan okudu: Kenara atılacak biri değilim
14:39
Ünlü kayakçı, kırmızı halıda poz verdiği sırada kıyafet kazası yaşadı
Ünlü kayakçı, kırmızı halıda poz verdiği sırada kıyafet kazası yaşadı
14:37
2 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu
2 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu
14:30
Futbolda devrim gibi karar Penaltı kuralı değişiyor
Futbolda devrim gibi karar! Penaltı kuralı değişiyor
14:27
1’i bebek 3 kişiye mezar olan rezidans “Hayata değer“ sloganıyla tanıtılmış
1'i bebek 3 kişiye mezar olan rezidans "Hayata değer" sloganıyla tanıtılmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2025 11:25:32. #7.11#
SON DAKİKA: Konut Satışları Yüzde 35,8 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.