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Muğla'da konut satışları yüzde 1,3 arttı - Son Dakika

Muğla'da konut satışları yüzde 1,3 arttı

19.02.2022 00:59
Muğla'da konut satışları yüzde 1,3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu 2022 yılı Ocak ayı konut satış istatistiklerini yayımladı.

Türkiye İstatistik Kurumu 2022 yılı Ocak ayı konut satış istatistiklerini yayımladı. TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre Muğla'da konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 artış yaşandı.

Muğla'da konut satışları 2022 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 oranında artarak Bin 294 oldu. Bu satışların 413'ü ilk satış, 881'i ikinci el satış olarak gerçekleşti. Muğla Türkiye genelinde konut satışlarında yüzde 1,5'lik payla 21'inci sırada yer aldı.

İpotekli satışlar yüzde 20,4 arttı

Muğla'da ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,4 oranında artış göstererek 260 oldu. Bu satışların 87'si ilk satış, 173'ü ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 18 bin 183 konut ipotekli satış sonucunda el değiştirdi.

Diğer satışlar yüzde 2,6 azaldı

Muğla'da diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 oranında azalış göstererek Bin 034 oldu. Bu satışların 326'sı ilk satış, 708'i ikinci el satış olarak gerçekleşti. - MUĞLA

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Türkiye İstatistik Kurumu, Muğla, konut, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Muğla'da konut satışları yüzde 1,3 arttı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Muğla'da konut satışları yüzde 1,3 arttı - Son Dakika
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